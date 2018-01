For første gang arrangeres et internasjonalt kombinertrenn for kvinner. Det skjer i Norge.

Klargjøre boligen for visning? Her er interiørstylistens beste tips

Lørdag skjer det en historisk begivenhet på Rena. Da arrangeres det første kontinentalrennet (COC) i kombinert for kvinner. Estland skulle hatt denne kombinertåpningen første helgen i januar, men den måtte droppes på grunn av snømangel.

Idretten er på VM-programmet allerede i Oberstdorf i 2021.

Det var akkurat slik hoppkvinnene med Line Jahr og Anette Sagen startet i sin tid, før det ble verdenscup og full pakke med VM og OL.

Nå leder skihopperen Maren Lundby verdenscupen og er favoritt i sitt andre OL.

Linda Svendsrud, kvinnekoordinator for kombinert i Norges Skiforbund, satser på at også norske utøvere skal klare det i kombinert om noen år: Markere seg på topp internasjonalt.

Kvinnekombinert Først FIS-renn for yngre i 2014. Første NM for senior i 2015 i Tolga. Da vant Hanna Midtsundstad. Første internasjonale seniorrenn, Rena helgen 20. og 21. januar. VM for junior; (testøvelse) Kandersteg, Sveits 30.1.2018 VM for senior i Oberstdorf i 2021. FIS Council har besluttet å søke IOC om OL i 2022. I Norge er det et felles prosjekt med hopp som er støttet av Olympiatoppen. Det er ei treningsgruppe som er tilknyttet Heimdal videregående i Trondheim med Mille Moen Flatla fra Bærum, Marthe Leinan Lund fra Tolga og Thea Øihaugen fra Gausdal. I vinter har det vært norgescuprenn i Trondheim og Folldal før jul, så Rena i januar. Norges lag til COC: Gyda Westvold Hansen, Marte Leinan Lund, Thea Øihagen, Mari Leinan Lund og Hanna Midtsundstad. De to trenerne Øivind Strøm og Jo Morten Hagen er engasjert for å få frem et godt landslag. Sistnevnte var selv på landslaget i sin tid, da med Ivar Stuan som trener.

Har jobbet jevnt og trutt

– Dette betyr mye for oss. Vi har jobbet noen år med å få opp rekrutteringen på hjemmebane, sier Svendsrud.

Det er 14 deltagere fra syv nasjoner som deltar i helgen.

41-åringen fra Gausdal mener at Norge har fått et godt lag opp og stå til de to konkurransene lørdag og søndag.

– Vi har et felles prosjekt med hopp som er støttet av Olympiatoppen. Det er blant annet en treningsgruppe som er tilknyttet Heimdal videregående i Trondheim med Mille Moen Flatla fra Bærum, Marthe Leinan Lund fra Tolga og Thea Øihaugen fra Gausdal. Vi har hatt norgescuprenn i Trondheim, og Folldal i desember, deretter på Rena i januar.

IOC vil ha inn kvinner

– Det er flere årsaker til at vi nå har fått kvinner som vil satse kombinert. Flere har gått på langrenn fra de var små. Tidligere kunne de være med på kombinert frem til hovedlandsrennet, så var det ikke noe tilbud lenger. Etter hvert som de er blitt ivrige, har flere vært opptatt av å få et tilbud også for kvinnene, sier Svendsrud.

IOC har i mange år frontet at det er ønskelig med full likestilling i OL, at det skal være kvinner og menn i alle idretter. Men IOC har vært avhengig av Det internasjonale Skiforbundet (FIS), for å få det til. Og FIS har satt frem stigen det nå er mulig å klatre på.

Målet er å få kombinertkvinnene med til OL i 2022 har FIS uttalt.

– For dem som vil satse er det alle muligheter. Det gjelder bare å få opp bevisstheten blant de unge. Kombinert har en utfordring, og det er at de er lite synlige. Kvinnekombinert er enda mindre synlig, mener Svendsrud.

Villig til å satse

Hanna Midtsundstad, som tok det første NM-gullet for senior for to år siden, synes det er stas å være med fra starten av.

– Det betyr mye, og det er inspirerende og se at det går fremover, mener 18-åringen fra Våler i Hedmark.

Hun går på Norges Toppidrettsgymnas (NTG) på Lillehammer, vel å merke i hopp.

– Jeg synes begge deler er gøy, og drev med det fra jeg var liten. Men pappa syntes det var for tidlig at jeg skulle hoppe, så det fikk jeg ikke gjøre før jeg var seks-syv år gammel, ler hun.

Midtsundstad er med i Prosjekt 2022 som tidligere landslagshopper Line Jahr er hovedtrener for. Det er tett samarbeid mellom hopp og kombinert med flere fellessamlinger i året.

– Hopping er veldig gøy, men jeg elsker også langrenn, sier tenåringen.

Både hun og Svensrud ser at de historiske øyeblikkene står i kø for dem som vil satse.