Forbannet Bråthen vil vise fram hoppdommerne på skjermen: – De bør få en mikrofon i trynet når de påvirker resultatene

Nå skal dommerne vises på TV-skjermen under Raw Air, om hoppsjefen får det som han vil.

Hoppernes sportssjef var mektig irritert etter at Maren Lundby tilsynelatende ble fradømt seieren i Ljubno søndag. Bråthen antydet at han har gitt opp å forstå hva dommerne trekker for. Nå vil han at de skal måtte svare for seg på direkten.

– Du må ha diskusjoner rundt dommeravgjørelsene. Det er en grunn til at Pierluigi Collina, som var en av verdens beste fotballdommere, er ganske kjent der ute. Det finnes ikke en eneste hoppdommer som er kjent, bortsett fra i sitt eget nabolag. Det synes jeg er synd, sier hoppernes sportssjef.

– Vi skal heller gjøre dommerne viktigere. Det hadde vært kult om vi fikk se dommerne på TV med ansikt og stilkarakterene de gir. Da må de flyttes ned i overgangen. Selvfølgelig vil vi ha dem på skjermen under Raw Air. De bør få en mikrofon opp i trynet når de har gjort et eller annet som har påvirket resultatene, sier Bråthen til NTB.

Vil ha subjektivitet

Det er under Raw Air at han vil gjøre hoppdommerne mer kjent for TV-seere og hoppfans.

– Vi i Raw Air skal se på om det ikke er mulig å løfte fram dommerne. Målet må være at man kan gjøre hoppdommerfaget til et yrke, ikke hobby. Fotballdommer er et yrke, selv for folk i Norge, og slik må det bli i skihopping også, mener hoppsjefen.

I oppstarten av Raw Air flørtet man med tanken om å fjerne stilkarakterer i enkelte renn. Den idéen ble lagt død.

– Jeg er tilhenger av stilkarakterer, men jeg er ikke fan av måten stilkarakterene deles ut på. At en dommer skal kunne dømme fryktelig dårlig, men bli reddet inn av de andre, er meningsløst. De bør bare være fire dommere. Kommer det en hopper fra en nasjon som har dommer, strykes dommeren. Og når det kommer utøvere fra nasjoner uten dommer i rennet, vet man hvilken dommer som ikke teller i det neste svevet, sier Bråthen.

– Jeg vil ikke ha bort subjektiviteten. Det er en del av sjarmen. Du har det også i fotball, men der er det ikke lenger tvil om ballen er inne eller ikke. Det er akkurat som vi har digitalisert lengdemålingen, fortsetter den tidligere verdenscuphopperen.

Vil flytte dommertårnet

Han håper at dommerne i Raw Air er flyttet ned i overgangen innen 2020.

– Det er folk som fortsatt mener Stefan Kraft falt da han satte verdensrekord (253 meter) i fjor. Jeg mener det var en fantastisk prestasjon og at han fortjente å få rekorden, men jeg ser diskusjonene om han var nedi eller ikke. Hadde dommerne sittet der nede, kunne de i hvert fall dømt mye bedre det som alltid blir samtaleemnet, nemlig nedslaget, sier Bråthen.

– Alltid er forklaringen til dommerne at de ser dårlig, dersom de har dømt dårlig. Da står de for langt unna. At hoppdommerne sto der oppe i 1893, da de hoppet 20 meter, er greit nok. Men nå skjer alt på 280 meter, om vi tar med oss fallgrensen i Vikersund. Hva er logikken i at dommertårnet står på samme plassen som for over 100 år siden. Jeg ønsker at dommerne får en viktigere rolle, men det får du ikke så lenge den høyeste og laveste stilkarakteren strykes, sier hoppsjefen.

Raw Air starter 10. mars.

