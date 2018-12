Forbannet Forfang freste: - Det hører ikke hjemme noe sted

Klæbo best i prologen – Tønseth ute

Saken oppdateres.

OBERSTDORF: Han ble sendt utfor hoppet med langt dårligere forhold enn de fleste andre, men det aller viktigste var dette: Hjemmehåpet Karl Geiger fikk en helt annen behandling enn ham selv.

De to hoppet like etter hverandre, men Geiger ble holdt igjen av juryen, og det lenge. Nordmannen ble sendt utfor, og holdt på å få hele Hoppuka ødelagt. Han ble nummer 48 av de 50 hopperne som kommer med til søndagens renn.

– Jeg fikk pluss 8,8 poeng. Det er en helt annen konkurranse, det er en helt annen verden. Det hører ikke hjemme noe sted, sa den norske hopperen.

Det var tydelig at han var misfornøyd med behandlingen han hadde fått, noe han ga uttrykk for da han stoppet opp hos de norske journalistene.

Han fikk støtte av mange. NRKs ekspertkommentator Johan Remen Evensen sier det slik:

– Forholdene var varierende. Jeg er mest irritert på han som kommer etter, Karl Geiger, som har like forhold. Begge er innenfor korridor (visse regler for vind og når hopperne skal få grønt lys). Geiger ble holdt tilbake. Hvis de skal kjøre utfor når det er innenfor korridor, må de kjøre innenfor korridor. Hvis de skal holde igjen hjemmehåpene, blir det for dumt.

Alltid noe som skjer

Vind og vær vil alltid spille inn i Hoppuka. De norske, bortsett fra Halvor Granerud, kom seg videre til rennet. Andreas Stjernen var den som gjorde det best. Han endte på fjerdeplass, og har aldri gjort det bedre i Oberstdorf.

– Nå er jeg lettet. Jeg har følt at det har gått bedre på trening den siste tiden, sier trønderen.

Robert Johansson, som kom på 13. plass, var rimelig fornøyd. De øvrige følte at de ikke helt fikk det til, selv om de kom seg videre.

Stefan Kraft hoppet 138, 5 meter og vant, foran japanske Ryoyu Kobayashi. De hadde samme lengde, men tyskeren bedre karakterer. Piotr Zyla tok tredjeplassen (137,5 meter).