Forfang til topps i kvalifiseringen: – Råd? Det beste er ikke å si noe

Saken oppdateres.

GARMISCH-PARTENKIRCHEN:

– Råd? Det beste er ikke å si noe. Eventuelt minst mulig. Johann har det klart. Det handler om at de arbeidsoppgavene han har nå fungerer ekstremt bra, så det er bare å fortsette med det. Det er ikke grunn til å endre på noe, sier østerrikske Stöckl.

For tromsøværingen Forfang vant kvalifiseringen til konkurransen 1. januar, og selv om kvalifisering ikke er et renn, forteller det likevel at han er i form.

Lengst og best av alle

140,5 meter var fire meter lenger enn japaneren Junshiro Kobayashi, som til slutt endte på 5. plass etter at stilpoengene var regnet med.

Forfang fikk bare en 25.-plass i førsteomgangen i Oberstdorf, men reddet seg inn til en 7.-plass i den andre.

Nyttårsaften var han helt der oppe i Garmisch-Partenkirchen, og denne gangen kom også alle lagkameratene med til sesongens mest populære hopprenn utenom OL og VM.

Polske Dawid Kubacki (135,5) meter) fikk for øvrig 2. plass, landsmann Stefan Hula (135,5) ble nummer tre.

Neste nordmann på listen var Robert Johansson på 7.-plass med et hopp på 133,5 meter.

Smilte fra øre til øre

Forfang er i kjempehumør. Han vet at han har lange hopp inne, og er helt enig med Stöckl:

– Det er ikke grunn til å si noe nå. Jeg er i flyten.

Han forteller at han egentlig var fornøyd med hoppene i Oberstdorf.

– Jeg vet er i form og har ikke vært stresset på noen som helst måte. Når du først havner i flytsonene er det bare å senke skuldrene og la det stå til.

Aldri vært på pallen

Han har en fjerdeplass herfra for to år siden. Forfang har hatt flere gode plasseringer med Hoppuka, men aldri vært på pallen her.

– Det må jo være målet, selv om jeg har hatt gjennombrudd som hopper tidligere, bare ikke i Hoppuka, legger han til.

– Forfang viser gode hopp. Han hadde et fantastisk annethopp i Oberstdorf, mener Stöckl.

Hele 12.000 mennesker fulgte kvalifiseringen på en solfylt dag, der forholdene var gode.

Bare midt på treet

Daniel André Tande fikk til et hopp på 125,5 meter og endte på 23. plass. Han var mellomfornøyd.

– Jeg føler at jeg ikke har vært noe særlig i form i løpet av vinteren. Jeg føler at keg er på sporet, men får det bare ikke helt til å sitte i satsbevegelsen. Jeg gir ikke slipp på kontrollen. Det blir småpent uten noe mer.

Tande vant nyttårshopprennet i fjor.

– Det ser ut som om det er en bakke som nordmennene liker. Jeg har også dårlig erfaring bare fra to år tilbake.

Treneren mener at det er en litt større jobb å få Tande på sporet.

– Han føler at han har et klart bilde av hva han skal gjøre, men får det ikke til. Vi må bruke litt tid på det.

Søndag kveld blir det nyttårsmiddag, der hopperne går tilbake på rommet etter å ha spist - men der de kommer ned igjen til nyttårsrakettene.

Og så er det full fart igjen 1. januar.

De øvrige norske i kvalifiseringen: