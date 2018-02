Forfang vant siste renn før OL - men gikk glipp av gedigen premiesum

PUB SØN 11: Kunne du tenkt deg tatovering av firmalogoen? Det kunne de ansatte på denne nye senter-restauranten// Nå har de etablert seg på kjøpesenter// De ansatte på den ferske restauranten har tatovert inn logoen// De ansatte på den ferske restauranten tok likegreit tatovering av logoen// Fersk restaurant i Trondheim: - Det virker ikke som om folk er livredde for et kjøttfritt måltid i uka lengre/lenger

Saken oppdateres.

– Dette var veldig, veldig gøy. Det var bra nivå på begge hoppene, så jeg er godt fornøyd. Jeg var ganske nervøs før det siste hoppet, sier Johann André Forfang i et intervju med FIS etter rennet.

– En god oppladning til OL, selvsagt, sier han og smiler.

Landslagssjef Alexander Stöckl er selvsagt storfornøyd.

– Jippi. Vi fikk høre nasjonalsangen to ganger i helgen. Helt fantastisk, sier han til NTB.

Strålende førstehopp

Forfang leverte et strålende førstehopp i verdenscupen i tyske Willingen, og ledet etter et svev på 147,5 meter.

Ingen hoppet lenger enn Tromsø-gutten i 1. omgang, og dermed var Forfang i ledelse foran de to polakkene Kamil Stoch og Dawid Kubacki. Ned til Stoch var det 4,2 poeng som skilte foran den andre omgangen.

Før Forfang skulle ut som sistemann i andre omgang var det Stoch som ledet etter et svev på 140,5 meter. Dermed satte han kraftig press på Forfang.

Men Forfang holdt nervene i sjakk og slo til med 144,5 meter, og det holdt til seier med to poeng.

Forfang hadde kun vunnet ett renn i verdenscupen tidligere. Den seieren kom i Titisee-Neustadt i mars 2016.

Megagevinst til Stoch

Vinneren av Willingen Five fikk med seg 25.000 euro i premie. Det tilsvarer nesten 250.000 kroner. Den summen var det Kamil Stoch som kunne ta med seg som sammenlagtvinner, 7,8 poeng foran Forfang. Tande ble treer i sammendraget.

– Kjipt å være 7,8 poeng unna 25.000 euro, men Stoch har hoppet fantastisk i vinter, sier Alexander Stöckl.

Verdenscup hopp menn søndag 1) Johann André Forfang, Norge 271,4 (147,5-144,5), 2) Kamil Stoch, Polen 269,4 (145,5-140,5), 3) Piotr Zyla, Polen 245,1 (142,0-138,5), 4) Robert Johansson, Norge 243,0 (137,0-140,5), 5) Daniel-André Tande, Norge 240,5 (136,5-138,5), 6) Markus Eisenbichler, Tyskland 236,7 (140,0-134,0), 7) Dawid Kubacki, Polen 236,6 (138,0-133,5), 8) Maciej Kot, Polen 236,2 (142,0-133,5), 9) Nejc Dezman, Slovenia 235,6 (142,5-132,5), 10) Andreas Wellinger, Tyskland 233,1 (136,0-138,0). Øvrige norske: 16) Anders Fannemel 220,0 (143,0-124,5), 19) Halvor Egner Granerud 209,1 (142,5-119,5), 26) Andreas Stjernen 196,2 (127,0-127,5). Ikke til finaleomgangen: 38) Tom Hilde 90,4 (127,5). Verdenscupen (15 av 23): 1) Stoch 863, 2) Richard Freitag, Tyskland 820, 3) Wellinger 736, 4) Tande 710, 5) Forfang 529, 6) Johansson 448, 7) Stefan Kraft, Østerrike 444, 8) Junshiro Kobayashi, Japan 434, 9) Fannemel 416, 10) Kubacki 415. Øvrige norske: 12) Stjernen 334, 22) Granerud 180, 40) Marius Lindvik 32. Willingen Five-turneringen: 1) Stoch 657,8 poeng, 2) Forfang 650,0, 3) Tande 633,5, 4) Johansson 614,2, 5) Wellinger 607,1, 6) Kubacki 606,9, 7) Stefan Hula, Polen 605,5, 8) Eisenbichler 592,4, 9) Zyla 590,3, 10) Tilen Bartol, Slovenia 584,9.

Stoch ble nummer to i rennet søndag, foran sin polske landsmann Piotr Zyla. Det ble en svært god norsk dag. Robert Johansson ble nummer fire etter å ha hoppet seg opp fra 13. plass, mens Daniel André Tande endte som nummer fem. Tande vant lørdagens renn i Willingen.

Det begynner etterhvert å bli litt vanskelig å finne gode nok ord til å beskrive prestasjonene til våre utøvere. Johann vinner i dag med Robert på 4. og Daniel på 5. Vi får bare fortsette med Ydmykhet, Respekt og Glede😊 — Clas Brede Bråthen (@clabban) February 4, 2018

Anders Fannemel ble nummer 16, mens Halvor Egner Granerud endte på 19.-plass etter et skuffende andrehopp. Andreas Stjernen klatret fra 30. til 26. plass med 127,5 meter i finaleomgangen. Tom Hilde kom ikke til finaleomgangen.

Hopperne reiser direkte fra Tyskland til OL i Sør-Korea. Der er Norge gullkandidater i alle tre øvelser (normal bakke, stor bakke og lag).

– Jeg er ikke redd for at vi er i form for tidlig. Det er veldig lovende at vi har fire utøvere som har vist at de kan kjempe om medaljer. Laggullet er hovedmålet, men det er riktig å si at vi kjemper om medaljer også individuelt, sier Alexander Stöckl til NTB.