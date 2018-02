Forvirret Lunde Pedersen bommet på fellesstarten: – Det var kaos

Elsket du «Fifty Shades of Grey»-bøkene? Her har du fem boktips

PYEONGCHANG: Fellesstarten i OL ble en aldri så liten fiasko for Sverre Lunde Pedersen og Norge. Osingen stilte til start i semifinalen, men klarte ikke å bli blant de 16 som til slutt gikk videre til finalen.

I semifinalen i fellesstart må man ta spurtpoeng underveis i løpet – etter 4., 8. og 12. runde – for å komme videre til finalen. Eller bli blant de tre beste til slutt.

Lunde Pedersen gikk mye i front av feltet, men klarte bare å bli nummer tre i spurten etter 8. og 12. runde. Dermed sto han med to poeng til slutt, akkurat ikke nok til å gå videre.

– Det var mye kaos. Jeg var ikke helt klar over hvor mye poeng jeg trengte, sier Lunde Pedersen.

Ropte for full hals

Fellesstart har bare vært med i OL én gang før – i 1932 – og det er to år siden Lunde Pedersen var med i en slik konkurranse sist. Osingen er ærlig om at han rett og slett mistet oversikten underveis.

– Ja, jeg var ikke helt sikker selv på hva som holdt. Det er litt surt etterpå, sier Lunde Pedersen.

Landslagssjef Sondre Skarli prøvde desperat å få kontakt med Lunde Pedersen for å fortelle at han ikke hadde nok poeng til å gå videre, men klarte ikke å bryte gjennom den koreanske lydmuren i Gangneung Oval.

– Jeg ropte av full hals på Sverre underveis, fordi det så ut som om han roet seg etter han fikk to poeng. Men det var vanskelig å få kontakt med ham med all lyden fra publikum, sier Skarli.

Kritisk til formatet

De tre første i mål i fellesstart, er også de tre første på resultatlisten. Men de resterende plasseringene avgjøres etter hvor mange poeng man får på de innlagte spurtene. Landslagssjefen er kritisk til formatet.

– Sverre som gikk, skjønte det jo ikke engang. Da skjønner jeg at det blir vanskelig for publikum også, sier Skarli.

Landslagssjefen er klar på at Lunde Pedersen gikk på en taktisk bom i fellesstarten.

– Jeg vil også si at det var en taktisk bom. Jeg burde kanskje vært litt mer obs på poengscore og hvem som trengte det og det, sier Lunde Pedersen, som rett og slett var usikker på om han gikk videre.

– Men jeg skjønte det da jeg så Sondre etterpå. Likevel, jeg har ingenting annet å skylde på enn meg selv.

Landslagssjef Skarli har et forbedringsforslag til fellesstarten:

– I mine øyne hadde det vært mye bedre om de hadde det slik som i rulleskøyter, at bakerste mann i feltet for hver runde ryker ut. Så kunne du ha igjen fem-seks utøvere til slutt som spurtet om seieren. Det hadde vært noe publikum kunne forstå. Nå sitter folk og klør seg i hodet, sier Skarli, og fortsetter:

– Nå er det veldig uoversiktlig og vanskelig for publikum å skjønne hva som egentlig skjer.

Landslagssjefen legger til at han det er klar over at et argument mot hans forslag er at det vil kunne skape farlige situasjoner med stor kamp om posisjonene.

– Det er det eneste logiske argumentet imot.

Gull til Sør-Korea

Fellesstarten endte med et ekstremt populært gull til Seung-Hoon Lee. Veteranen var smartest i spurten, og kom seg akkurat foran Bart Swings fra Belgia. Koen Verweij fra Nederland vant bronse.

Sven Kramer prøvde å stikke fra front av feltet, men stivnet en runde før slutt. Kramer var på mange måter mannen som hindret Lunde Pedersen i å få finaleplass. Nederlenderen slo Lunde Pedersen i to spurter.

Siden gullet på lagtempoen har Lunde Pedersen trent for allround-VM som er i Amsterdam om to uker. Fellesstarten i OL var en ren bonus.

– Jeg synes fellesstart er en spennende tilvekst til programmet, men det er ikke noe jeg kommer til å satse på. Det vil gå for mye ut over de andre øvelsene, sier Lunde Pedersen.