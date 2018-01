Fredag konkurrerer Jan Schmid i gul ledertrøye for første gang i karrieren

Feilproduserte 50 000 Grandiosa-pizzaer. Selges for 15 kroner

Saken oppdateres.

Verdenscupleder Jan Schmid får ikle seg gul ledertrøye for første gang i karrieren fredag. Kombinertveteranen er i en helt annen form enn på samme tid i fjor.

Schmid og co. konkurrerer i italienske Val di Fiemme fredag. Hopprennet går klokken 09.30, før løperne så skal gå 10 kilometer langrenn senere på dagen.

34 år gamle Schmid har fått ting til å stemme denne sesongen, både med tanke på form og å unngå sykdom. Nå er han også verdenscupleder.

– Jeg skal konkurrere i gult for første gang (fredag), i hvert fall individuelt. Det skal bli artig, sier han til NTB.

Stabilitet

– Hvilken følelse kommer du til å ha på startstreken, tror du?

– Selve følelsen når man konkurrerer blir nok ikke så annerledes. Det er mer ideen av å gå i ledertrøyen man tenker på. Det er en ting jeg har hatt veldig lyst til å gjøre gjennom karrieren, svarer han.

Schmid og lagkameratene har begynt å gå inn i OL-modus. 9. februar starter alvoret i sørkoreanske Pyeongchang.

– Jeg har vært veldig stabil så langt denne sesongen. Det gir en ro og selvtillit når man går inn i OL. Uttaket er ikke gjort ennå, men jeg føler jo at jeg har gode kort på hånden, innrømmer han.

Kontrast

Situasjonen er en helt annen for Schmid nå enn for et år siden. Da slet han med sykdom og formsvikt.

– Jeg er glad for at jeg har klart å snu det fra fjoråret. Det var katastrofe. Kontrasten er stor. Nå har jeg prestert fra start av, noe som gir trygghet. Man slipper å «jage» hele veien, som jeg måtte forrige sesong, poengterer han.

– Hva sier magefølelsen før konkurransene i Val di Fiemme denne helgen?

– Det er egentlig litt uvisst, men frem mot OL skal i hvert fall formen bli veldig bra, sier Schmid.

Espen Andersen var for øvrig best i den provisoriske konkurranseomgangen i hopp torsdag, som også var kvalifisering til rennet. Jørgen Graabak var nummer fem, Schmid 15, Jarl Magnus Riiber 18, Magnus Moan 38, Magnus Krog 39, mens Mikko Kokslien var nummer 47 av de 50 som kvalifiserte seg til rennet.

