Full forvirring for samboerparet: - Kristin, hva er det du sier? Vil du ikke spille med meg?

Saken oppdateres.

GANGNEUNG: - Det er uvisst. Vi får ta det etter kampen (bronsefinalen, journ.anm.), svarer Moen Skaslien på spørsmål om hun og Magnus Nedregotten fortsetter som curlingpartnere etter OL.

- Magnus har jo sitt herrelag, og de skal spille VM rett etter påske. Han har gjort det bra med dem. Så nei, det er faktisk veldig uvisst, sier hun etter at Norges curlinglag i mixed double tapte semifinalen mot Canada natt til mandag.

Nedregotten er imidlertid klar på at han gjerne fortsetter satsingen sammen med kjæresten sin.

- Jeg synes det er kjempemorsomt å spille med Kristin, så jeg har lyst til å fortsette å spille med henne, sier han.

– Jojojo, du er favoritten min

Men når Adresseavisen konfronterer ham med at hun er litt usikker på hva som kommer til å skje fremover, oppstår en overraskende situasjon i pressesonen i curlingarenaen i Gangneung, kystbyen hvor isøvelsene i OL blir avholdt.

- Kristin, hva er det du sier for noe? Vil du ikke spille curling med meg, spør Nedregotten henvendt til curlingmakkeren sin.

- Jeg trodde du ville satse med herrelaget ditt, jeg?

- Jeg vil jo det, men…

- Du sier ja takk, begge deler, du?

- Ja.

Så bryter en norsk journalist inn.

- Har dere ikke snakket om dette på forhånd?

- Nei, svarer Moen Skaslien.

- Du liker meg ikke, du, fortsetter Nedregotten spøkefullt, fortsatt henvendt til kjæresten sin.

- Jojojo, du er favoritten min, du vet det? svarer hun.

Ikke vanskelig å overtale

Men Moen Skaslien holder fast ved at de får diskutere status etter OL er ferdig, og deretter finne ut hva som skjer videre.

Samtidig bekrefter hun at hun nok ikke er så vanskelig å overtale til å bli med videre.

- Med tanke på herrelaget til Magnus er det litt uvisst fortsatt, men det her gir absolutt mersmak. Det er et eventyr i seg selv å være her og komme til semifinalen, sier oppdalingen Moen Skaslien.

Har ingen sponsorer

Curlingparet har hatt sparsomt med støtte knyttet til satsingen sin, og mottar B-stipend fra Olympiatoppen. Det er på 70 000 kroner, noe som ikke er nok til å satse for fullt.

- Da må du ha en del sponsorpenger i tillegg, for det koster mye penger å reise rundt. Det er du nødt til om du skal få konkurranseerfaring og møte de beste lagene. Vi har reist en god del i høst, sier Moen Skaslien.

Sponsorinntektene er imidlertid lik null.

- Vi har B-stipend, og that’s it, sier hun.

Tok ulønnet permisjon før OL

Dette står i skarp kontrast til flere av konkurrentene i OL. Alle de tre andre semifinalelagene er ifølge oppdalingen fulltidsprofesjonelle. Det er en situasjon hun misunner dem. Selv jobber hun fulltid ved siden av curlingen.

- Det er krevende, selv om det er fint å ha noe annet enn bare curling. Det hadde vært helt gull å få prøvd seg på et par år som fulltids curlingspiller, sier Moen Skaslien.

Før OL brukte hun oppsparte midler, og tok en måneds ulønnet permisjon fra jobben for å forberede seg til OL.

- Er det det nærmeste du har vært profesjonell curlingspiller?

- Jess. Da følte jeg at jeg lekte toppidrettsutøver i en måned, sier hun og ler.