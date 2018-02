Gikk seg opp to plasser: Schmid på annenplass i Japan

Fornuftig at NTNU lager egen festival i stedet for Starmus

Saken oppdateres.

Jan Schmid måtte se seg slått av verdenscupleder Akito Watabe i lørdagens kombinertrenn i Japan.

Schmid ble slått med hele 1.12,6 minutter av det japanske hjemmehåpet. Tyske Manuel Faisst ble nummer tre i B-preget renn uten flere av de beste løperne kort tid før OL.

Watabe ledet etter hoppdelen, mens Schmid gikk seg opp fra fjerde- til annenplass i langrennsdelen. Byåsen-løperen skuffet med 125,5 meter i hoppbakken.

– Jeg er fornøyd med pallen. Hoppet var et av de svakeste jeg har gjort på flere uker. At jeg likevel blir nummer to, er bra. Det ble et tungt langrenn, men jeg fikk mye ut av løpet etter svak hopping, sa Schmid.

I verdenscupen sammenlagt leder Watabe med sine 845 poeng. Schmid følger på annenplass med 785 poeng. Duoen var de to eneste blant topp ti i verdenscupen som deltok i Hakuba lørdag.

Jørgen Graabak, Fabian Riessle, Johannes Rydzek, Espen Andersen og Jarl Magnus Riiber var noen av navnene som manglet til start.

Espen Bjørnstad ble nummer fem, mens Mikko Kokslien fulgte på plassen bak.

Sindre Ure Søtvik og Harald Johnas Riiber ble henholdsvis nummer 11 og 12, mens Magnus Moan endte på 14.-plass. Moan trakk seg fra OL-plass for en uke siden. Det skapte store overskrifter.

Truls Sønstehagen Johansen gikk inn til 21.-plass.

Det er nytt verdenscuprenn i Hakuba søndag. Det er siste test før OL i Pyeongchang.

