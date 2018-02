Mistet balansen og OL-medaljen - nordmennene mener isen var «sprø»

Her jubler de for gull på Klæbos hjemmebane:

Overvik utsettes nok en gang – og nå synes Ap at det er greit

Glipptak for Lunde Pedersen ødela medaljesjansen

- Som å fullade én Tesla per minutt

Caspersen Falla jublet for OL-sølv: – Endelig var det min tur

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG: Sverre Lunde Pedersen var i rute til å ta nok en medalje i OL, og skulle sette alle kreftene inn på den siste runden han vanligvis er så sterk på. Men 1500-meteren endte som en gigantisk skuffelse for osingen.

I nest siste runde fikk han et feilskjær, mistet balansen og dermed også hele rytmen. Da fikk han ikke til den typisk sterke avslutningen han er kjent for, og endte på 9. plass med tiden 1.46,12.

– Gullet var avgjort, men sølvet eller bronsen glapp, sier Sverre Lunde Pedersen.

25-åringen var langt nede da han møtte BT og resten av den norske pressen i gangene inne i Gangneung Oval. Jubelscenene fra søndag da han tok bronse på 5000-meteren var byttet ut med dyp skuffelse.

– Jeg er i den beste formen jeg har vært i og har aldri gått så fort i på de 1100 første meterne av en 1500-meter før. Det gjør at dette er bittert, slår Lunde Pedersen fast.

Som forventet ble Kjeld Nuis fra Nederland olympisk mester med 1.44,01. Han vant foran sin landsmann Patrik Roest og hjemmefavoritten fra Sør-Korea Min Seok Kim.

Landslagstrener Sondre Skarli er sikker på at medaljen glapp for Lunde Pedersen.

– Han kunne helt klart tatt sølv. Det er jeg sikker på. Varemerket til Sverre er sisterunden, og nå lå han på medaljeplass før den. Dette var bittert, sier Skarli.

Dype spor

1500-meteren ble ikke det den skulle være for noen av de tre nordmennene på start. Først ut var Allan Dahl Johansson. 19-åringen startet i tredje siste par, men allerede i andre sving - etter en fantastisk åpning - forsvant skøyten under ham. Dahl Johansson falt og forsvant inn i vantet.

I nest siste par kom Sindre Henriksen. Bergenseren måtte vente en god stund på å starte fordi et hakk i isen måtte reparares etter Dahl Johanssons fall.

– Jeg måtte nullstille og tenke på mitt eget løp, sier Henriksen. Det klarte han, og endte på 7. plass i sitt første OL.

– Det ble ikke så bra som jeg hadde tenkt. Jeg hadde muligheten til å ta medalje om alt hadde klaffet, sier Henriksen.

I siste par kom Sverre Lunde Pedersen. Medaljefavoritten gikk altså sitt livs beste 1500-meter, før han falt i samme sving - tilsynelatende på samme sted som Dahl Johansson.

– Jeg vet ikke om jeg kom inn i samme spor som Allan, men det var i samme område i alle fall, sier Lunde Pedersen.

På det tidspunktet var han ifølge seg selv «pinne stiv» og han mistet fart ut av svingen, akkurat på det stedet der løperne skal skape fart ut på langsiden.

Sprø is

Etter at to nordmenn fikk ødelagt sitt løp, ble isen et tema. På 1500-meteren i OL var det 18 par, og det ble bare vannet én gang - midtveis. Dermed fikk ikke nordmennene noen fordel som kom i de tre siste parene.

– Isen er veldig bra her, men den blir preget når det går så mange par i høy fart, sier Lunde Pedersen.

– Ødela det for deg at du gikk i siste par?

– Det er lett å si det i etterkant. Isen ble i alle fall ikke bedre utover i konkurransen.

I fjor var VM i OL-byen. Allerede da merket Sindre Henriksen seg at isen var av det sprø slaget.

– Jeg visste at den kom til å være sprø jo lengre etter vanningen vi kom. Men da jeg begynte mitt løp kjente jeg at den var mer sprø enn forventet, og jeg fikk ikke ut det jeg var god for i svingene, sier Henriksen.

Han mener arrangørene burde vurdere å vanne oftere, men tar også selvkritikk.

– Vi må nok kanskje øve mer på slik is. Vi har sett før at vi har vært ute og kjøre på slik is, sier Henriksen.

Landslagstrener Skarli vil ikke skylde for mye på isen.

– Nei, isen er hard, den. Det er egentlig en fordel og vi har gått på hard is før. Men når du går mot slutten slik vi gjorde, er det mange store gutter som har gått før deg, sier Skarli, og fortsetter.

– Det er kjedelig, men også en del av sporten. Du kan ikke ha vanning hele tiden. og noen må gå til slutt også. Slik er det bare.