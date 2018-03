Graabak spurtslått av Gruber på lagsprinten: – Dette skulle vi tatt

Enighet om ny pensjon for 800 000 i stat og kommune

Saken oppdateres.

Jørgen Graabak fikk seieren servert på sølvfat på lagsprinten i kombinert, men ble spurtslått av Østerrikes Bernhard Gruber.

Graabak og Jan Schmid leverte i hoppdelen av lagsprinten. Duoen var 25 sekunder bak Østerrikes andrelag som var i ledelsen.

Graabak og Schmid kvittet seg med Østerrikes andrelag i langrennssporet, men Finland hang med.

Norge så ut til å gå mot seier da Finlands Ilkka Herola falt inn mot stadion, men bakfra kom Bernhard Gruber på Østerrikes førstelag og tok Graabak i spurten, selv om han hadde brukt mye mer krefter på sisterunden.

Tapet i spurten irriterer kombinertsjefen.

– Vi trodde at vi hadde denne. Dette skulle vi tatt. Denne matchballen var vår, sa Ivar Stuan til NRK.

Finland tok tredjeplassen.

Gode i hoppbakken

Norges andrelag med Mikko Kokslien og Espen Andersen hadde et tungt utgangspunkt etter hoppbakken, og endte som nummer sju, 1.37 minutter bak vinneren.

Graabak og Schmid fikk tillit på Norges førstelag i lagsprinten, og førstnevnte hang godt med teten i første gruppe i hoppbakken med et hopp på 128 meter.

Schmid fulgte opp med 120,5 som siste hopper, og sørget for at Norges førstelag var nummer to, 25 sekunder bak Østerrikes andrelag med Lukas Greiderer og Franz-Josef Rehrl før langrennet.

Uten Riiber

Mikko Kokslien og Espen Andersen utgjorde Norges andrelag. Duoen noterte seg begge for 116,5 meter og lå på 9.-plass, 1.23 minutter bak lederen.

Søndag er det individuelt renn i Lahti. Det er det siste rennet før kombinertløperne forflytter seg til Norge for renn i Holmenkollen og Granåsen.

Jarl Magnus Riiber stiller ikke i helgens verdenscuprenn i kombinert i finske Lahti. Heming-løperen pådro seg en øyebetennelse under NM stor bakke i Holmenkollen onsdag denne uken. Riiber var med i treningsomgangen, men ikke i selve rennet.

(©NTB)