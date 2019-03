Trønder droppet ut av skolen. Nå er han kaptein for Norges største e-sport-lag

Elkjøp skal rydde opp etter at butikk brøt loven og hengte ut mistenkte tyver

Folkeinvest biter i det sure eplet

Kreftsyke Jakob (21) hadde et siste ønske

- Mine unger har allerede hatt to etternavn, og den eldste er bare tre år!

Her skal Razika holde avslutningskonserten sin

Igjen kjemper trønderske kvinner for abortrettighetene

Graabak må stå over Kollen-renn

Zuckerberg til Trondheim for å snakke om sinte, hvite menn på nettet

Nedtur for Mowinckel i Tsjekkia

VM i skiskyting direkte: Mareritt for gullfavoritt Olsbu Røiseland

Zuckerberg til Trondheim for å snakke om sinte, hvite menn på nettet

Saken oppdateres.

Norges Skiforbund opplyser til NTB at verdensmester fra lagkonkurransen i Seefeld sist helg ikke føler seg hundre prosent.

Dermed tar han ingen sjanser foran den kommende verdenscupavslutningen i Schonach.

Gullet i lagkonkurransen ble den store VM-oppturen for Graabak. De to inviduelle rennene ble en skuffelse for den dobbelte OL-mesteren fra Sotsji-OL i 2014.

Foran de to siste VM-konkurransene falt han stygt i normalbakken i Seefeld.

(©NTB)