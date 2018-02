Norge ga opp gullet etter én etappe: – Det ville vært å gå i døden

Rekordmange har fått svi for glatte fortau

Blir du irritert over at «alle» andre har ei uke med vinterferie?

OL direkte: Følg medaljekampen her

Trump brukte huskelapp i møte med ofrene for skyting

OL-studio: Her jubler Bjørndalen for konas gullbragd: – Det er helt vilt

To idretter dominerer sørlandsk OL-historie

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG/OSLO: Tyskland var i egen klasse, men for Norge ble torsdagens lagkonkurransen en stor opptur. Etter et skuffende OL så langt, gikk Jørgen Graabak det norske laget inn til OL-sølv.

På den siste etappen rykket han fra Østerrike på slutten. Med ham på laget var Jan Schmid, Espen Andersen og Jarl Magnus Riiber.

– Det kjennes digg, sier Jan Schmid om kombinertlandslagets første medalje i OL i Sør-Korea.

Suverene Tyskland

– Det er godt å få en sølvmedalje, sier landslagstrener Kristian Hammer.

De tyske gullvinnerne var hele 52,7 sekunder foran Norge. Bronsen gikk til Østerrike.

Det kunne se ut som det norske laget ga opp gullet allerede på den første etappen, da Tysklands mann rykket fra i front. Etter én etappe var avstanden opp på 12 sekunder. Etter to etapper var det over et halvt minutt.

– Det hadde blitt et annet løp om man gikk ut sammen med dem. Men når det først blir 11,12,13 sekunder, så blir det å gå i døden å forsøke å ta dem igjen, i hvert fall når man vet at Riessle (Tysklands annenetappe) er så mye bedre enn de andre i langrenn, sier Hammer.

Hang med etter hopprennet

Norge hadde et godt utgangspunkt etter hopprennet. Jan Schmid på førsteetappe gikk ut på fjerdeplass, 27 sekunder bak ledende Østerrike – 21 sekunder bak storfavoritt Tyskland.

Også Japan gikk ut før Norge, men allerede tidlig på etappen var de hentet inn. Allerede mot slutten av førsteetappen stakk Tyskland av, og de hadde få problemer med å sikre gullet. Bak ble det en duell om resten av medaljene.

På den tredje etappen ble Japan hektet av. Dermed sto det mellom Norge og Østerrike om sølvet. Jørgen Graabak gikk ut på sisteetappen seks sekunder bak sølvet. Den dobbelte gullvinneren fra Sotsji gjorde jobben, hentet inn luken og sikret annenplass.

Det var en etterlengtet opptur for de norske kombinertgutta. Så langt i OL har Jarl Magnus Riibers to fjerdeplasser vært beholdningen så langt. For Jan Schmid og Jørgen Graabak har lekene i Sør-Korea vært bekmørke – frem til torsdagens sølv.