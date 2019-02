Graabak trakk seg fra konkurransen. Nå får han kritikk.

Saken oppdateres.

SEEFELD: Graabak, tidligere olympisk mester fra Sotsji-OL, klarte på ingen måte å hevde seg i hoppbakken. Kombinertutøveren landet på svake 108,5 meter og en skuffende 28. plass.

Dermed måtte han starte 2.19 minutter bak ledende Eric Frenzel fra Tyskland.

Men to timer senere valgte han å trekke seg fra langrennet. Årsak? Han vil være uthvilt til trening i bakken lørdag.

Får kritikk

Nå får han kritikk for avgjørelsen.

– Jeg hadde forstått det hvis det var sykdom eller skade, sier Magnus Moan.

Trønderen var på landslaget i kombinert i mange år. Nå er han i VM-byen Seefeld på andre oppdrag.

– Det er sikkert en baktanke med det, men i et mesterskap burde man stille til start når det er så mange som kniver om å være med.

Moan legger til at han forstår Graabak. Han vet at det er tungt å motivere seg når hoppingen ikke fungerer.

– Jeg har vært i hans sko i verdenscuprenn, men i et mesterskap burde han ha gått.

Forstår at det blir kritikk

Landslagssjef Kristian Hammer forstår også at det er kritiske røster, men forklarer avgjørelsen slik:

– Det er med tungt hjerte at det blir slik. Det handler om å få et best mulig utgangspunkt for den neste øvelsen. Han ønsker å få maks ut av hopptrening i morgen for å være aktuell der.

– Men det hadde blitt tynt i rekkene hvis alle gjorde det samme?

– Ja, og dette kan diskuteres. Avveiningen er at han har så lyst til å kjempe på videre. Da må han hoppe bedre, og finne ut av dette med bakken.