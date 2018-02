Tapte semifinalen: - Det rakner litt, og da var det takk for kampen

Saken oppdateres.

GANGNEUNG: - Det er kjempekjipt når du er så nære, og har jobbet så hardt og lagt ned så mange treningstimer, sier Kristin Moen Skaslien etter nattens semifinaletap mot Canada.

Norges mixed double-lag i curling sikret semifinaleplassen etter omspill mot Kina søndag.

Felt av personlige feil

Natt til mandag ventet Canada i semifinalen, og det ble lenge en jevn affære. Men da Moen Skaslien og makkeren Magnus Nedregotten ikke tok muligheten de hadde til å skaffe seg overtaket i den femte omgangen, ble det vrient.

I stedet sikret Canada seg en fire poeng stor ledelse i den sjuende, og da var det gjort. Canada vant til slutt 8–4.

– Canada var hakket bedre enn oss. Vi misset noen nøkkelsteiner, og hadde vi gjort dem hadde det blitt en tett match, sier Moen Skaslien til Adresseavisen.

Det norske laget holdt følge frem til pause.

– Så ble det noen personlige feil etter hvert, og da rakner det litt. Da var det takk for kampen, sier Skaslien.

Hun er enig i at Norge hadde muligheten til å koble grepet like etter pause.

– Ja, jeg hadde faktisk en stein for tre eller fire poeng der. Det er ikke noen lett stein, og man skal være ganske presis, men hadde jeg klart den hadde det blitt en helt annen kamp, sier hun.

Fikk vansker

Den norske duoen overrasket alle da de slo favorittene fra Canada 9-6 i åpningskampen, men i nattens semifinale ble det trøbbel umiddelbart.

En strålende kanadisk takeout, sørget for at de lå inne med tre poenggivende steiner når begge lagene hadde to steiner igjen. Dermed var det tid for skadekontroll for det norske laget, og da Kaitlyn Lawes sendte av gårde en for hard sistestein slapp Norge med skrekken. Canada vant den første omgangen 2-0.

Da det norske laget skulle svare i den neste omgangen, var det lite som stemte. Skaslien og Nedregotten satte begge for løse steiner, mens favorittene fra Nord-Amerika traff godt. Dermed lå de også an til tre poeng før Skaslien skulle sette omgangens siste stein.

Det gjorde hun på mesterlig vis, og curlet steinen helt perfekt inn mot sentrum av boet og reddet det ene poenget i en omgang som kunne blitt virkelig stygg for Norge.

Løftet spillet

I den tredje omgangen var det Norge som satte press på motstanderne sine. De fikk en stein nært sentrum av boet, og forsvarte den med flere solide guarder.

Dermed hadde Lawes en vrien oppgave da hun skulle avslutte omgangen, men hun var ikke i nærheten av å kunne true den norske steinen – og Norge utlignet til 2-2.

Skaslien/Nedregotten spilte solid i den fjerde omgangen, og fortsatte å by Canada på vanskeligheter. Men Morris satte en god nest siste stein, og sørget for at Canada hadde de to beste før Skaslien skulle sende i vei Norges siste.

Den snek seg akkurat forbi guarden, og fikk vekk en av de kanadiske steinene. Men den curlet for mye, og ga favorittene en forholdsvis åpen muligheten til å trekke inn for to poeng. Lawes satte imidlertid sin avsluttende stein for løst, og det ble bare ett poeng på Canada i omgangen.

Hadde alle muligheter

Begge lag startet den femte omgangen svakt, og Norges to første steiner var for lange. Men Canada var ikke det grann bedre, og ga curlingparet fra Norge muligheten til å ta mer enn ett poeng for første gang i kampen.

Men Nedregotten traff ikke optimalt med Norges nest siste stein i omgangen, før Lawes vartet opp med en strålende avslutning for Canada. De lå inne med to poeng før Skaslien skulle sette den siste norske steinen. Hun sendte den rett i guarden, og Canada gikk opp i en 5–2-ledelse.

Håpet ble imidlertid tent igjen da Nedregotten fikk flyttet Canadas to beste steiner, og ga Norge overtaket i den sjette omgangen. Skaslien hadde en enkel oppgave med å dra inn for to poeng med sin siste stein. Den løste hun godt, og Norge reduserte til 4–5 før de to siste omgangene.

Slag i fleisen

I den nest siste omgangen spilte Norge seg inn i trøbbel. Det var Canadas tur til å avslutte omgangen, og da begge lag hadde én stein igjen hadde OL-favorittene de to beste steinene i boet.

Skaslien forsøkte å slå på Norges egen stein i boet, for så å rulle inn mot sentrum. Det gikk bare delvis, og ga Lawes muligheten til å sikre Canada tre poeng i sin siste. Det gjorde hun på perfekt vis, og sendte Canada opp i ledelsen 8–4 med en omgang igjen å spille.

Det var umulig å komme tilbake fra. Norge ga opp før den siste omgangen var ferdigspilt og dermed blir det ingen finale for Skaslien og Nedregotten.

I stedet skal de spille bronsefinale natt til tirsdag, mot taperen av semifinalen mellom Sveits og det russiske laget.