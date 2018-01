Gull-Thomas fikk Kongen til å le: – Det var ikke planlagt

Nedtur for Norge på sprintstafetten – italiensk seier for andre dag på rad

Saken oppdateres.

Alle hadde tippet Lyn Ski som vinner av årets herrestafett under NM på Gåsbu. Men Thomas Albertsen Dahlen, Jørgen Sæternes Ulvang og Emil Iversen ville det annerledes: IL Varden Meråker er norgesmester i stafett 2018.

– Jeg spurte Kongen om vi klarte å underholde ham. Det var veldig stort å møte ham. Jeg har jo sett ham på skirenn før og vet at han er interessert, forteller Albertsen Dahlen, som fikk et stort smil og latter tilbake av Kongen da han benyttet sjansen til å få en klem.

Første stafettgull for herrer

Og Kongen bekreftet at han ble underholdt da Emil Iversen spurtslo Simen Hegstad Krüger på ankeretappen. Iversen fikk et fantastisk utgangspunkt av de to lagkameratene sine og dermed var det aller første stafettgullet til IL Varden Meråker i herreklassen et faktum.

– Jeg sa til Kongen at han må komme til Meråker neste år når vi skal ha NM på hjemmebane, forteller Albertsen Dahlen som gikk førsteetappen.

– Hvor mye vil du si at denne klemmen betyr for deg?

– Det står øverst. Det var ikke planlagt, men det er den viktigste klemmen i hele mitt liv, sier Albertsen Dahlen som vekslet med Jørgen Sæternes Ulvang.

– Et høydepunkt

Han var strålende fornøyd med gjennomføringen av sin etappe.

– Det var tøft, men artig. Det var bare å bite seg fast da Hans Christer Holund kom, forteller Sæternes Ulvang.

Mens de ble hyllet av klubben etter premieutdeling, prøvde Emil Iversen å rangere NM-gullet hadde nettopp hadde vunnet med kompisene.

– Det er gode kompiser som er gode skiløpere. Det er artig at de får være med på dette. Dette er et av mine høydepunkt i karrieren. Det er en fin takk til klubben som har fått meg til bli en skiløper, sier Emil Iversen.