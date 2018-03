Håkon Grønsveen Olsrud brøt sammen i tårer etter medaljerennet: – Betyr rett og slett alt

To RBK-spillere får 2-er på børsen etter tapet: «Han er for grønn foran eget mål»

PYEONGCHANG: Norge har slitt innledningsvis i Paralympics. Medaljehåp etter medaljehåp er blitt knust.

Men mandag kom prestasjonen som kan bli vendepunktet for den norske troppen. På 20-kilometer i fri teknikk gikk Håkon Grønsveen Olsrud fra Løten inn til bronse.

– Det betyr rett og slett alt. Det er tusenvis av treningstimer, sier Olsrud til NRK før han bryter sammen i tårer.

Virus spolerte Paralympics

Olsrud er født med dysmeli i høyre hånd, hvilket innebærer at han ikke kan holde begge stavene uten hjelpemidler.

For fire år siden var 32-åringen nær å legge opp. Da ga nemlig tusenvis treningstimer et helt annet resultat.

Han hadde brukket ryggen i juli 2013. Men, på nærmest mirakuløst vis, klarte han å trene seg opp til Sotsji-Paralympics åtte måneder senere.

To dager før Paralympics kjente han imidlertid at noe var galt – igjen. Han hadde pådratt seg et virus – på verst tenkelige tidspunkt. Plutselig opplevde den normalt råsterke langrennsløperen at det var tungt bare å gå rundt i matsalen.

– Da røk mesterskapet, fortalte Olsrud til Aftenposten tidligere i år.

Riktignok ble han nummer 15 på sprinten og nummer 18 på 10-kilometeren. Men 20-kilometeren, øvelsen han virkelig higet etter, gikk uten ham.

Stilte et ultimatum til Lars Berger

Mandag slo Olsrud grusomt tilbake på akkurat samme øvelse. Men bronsemedaljen – og hele karrièren – hang faktisk i en tynn tråd i fjor.

Også da var Olsrud på plass i Pyeongchang – for prøve-VM.

– Da sa jeg fra til treneren (Lars Berger, journ.anm.). Hadde jeg gått et dårlig renn der, hadde jeg vært i tenkeboksen. Da måtte jeg ha blitt overtalt.

Men 20-kilometeren ble i stedet en stor opptur, med fjerdeplass. Det var bare 15 sekunder til tredjeplass – og 18 sekunder til annenplass. Håkon Grønsveen Olsrud ble inspirert til å satse mot Paralympics.

Han kastet seg over målstreken mandag. Så innså han at drømmen hadde gått i oppfyllelse.

– Nå er det verdt hvert eneste sekund. Det har vært et eventyr.