Han fikk den siste plassen i hoppuketroppen

Saken oppdateres.

Halvor Egner Granerud blir sjuendemann på Norges lag under den tysk-østerrikske hoppuka.

Det bekrefter landslagssjef Alexander Stöckl i en video på hopplandslagets Twitter-konto torsdag, dagen etter at resten av laget ble tatt ut. Granerud kjempet med Marius Lindvik om den sjuende og siste billetten.

– Det var en krevende avgjørelse fordi begge hoppet like bra, men til slutt viste Granerud den beste prestasjonen med noen få poeng. Jeg er fornøyd med innsatsen til begge, og det var godt å se at Marius gratulerte Halvor etterpå. Det tyder på at vi har god lagfølelse, sa Stöckl.

Johann André Forfang, Daniel-André Tande, Robert Johansson, Anders Fannemel, Robin Pedersen og Andreas Stjernen er også klare for den norske hoppuketroppen.

Den tysk-østerrikske hoppuka starter i Oberstdorf 29. desember og avsluttes i Bischofshofen søndag 6. januar.

(NTB)