Han kunne blitt tidenes mestvinnende i OL. Mandag ble han utestengt.

«Nå venter vi bare på at troppen leverer. Og vi kommer til å bli litt irriterte hvis det blir for mange skuffelser.»

Saken oppdateres.

Kortbaneløper Viktor An har vunnet seks OL-gull og var helt til mandag klar til å kjempe for flere gull i lekene i Pyeongchang.

Viktor An deltok i Torino i 2006 for Sør-Korea, men skiftet i 2011 statsborgerskap. Han ble russer. Under lekene i Sotsji tok han tre gull. Like mange gull som han håvet inn i 2006 som sørkoreaner.

Det var det russiske statlige nyhetsbyrået Tass som mandag meldte at An sammen med sine lagkamerater Denis Ajrapetjan og Vladmimir Grigorijev er utestengt fra OL. Det blir ikke meldt om hva som er årsaken til at de tre kortbaneløperne ikke får delta i OL.

Jaktet Dæhlie og Bjørndalen

Russland sto lenge i fare for å ble utestengt fra OL i Pyeongchang etter etter avsløringen av et statlig styrt dopingprogram under lekene i Sotsji i 2014.

IOC kom til slutt til den ordningen at beviselig rene utøvere kunne delta under et nøytralt flagg i Pyeongchang. En rekke russiske utøvere ble i fjor høst utestengt av IOC for alle fremtidige OL.

Viktor An var ikke blant de som ble rammet av disse sanksjonene. Dermed forberedte han seg til lekene med drømmer om flere gullmedaljer.

Bjørn Dæhlie og Ole Einar Bjørndalen troner på toppen av statistikken. Den som viser de mestvinnende utøverne gjennom OL-historien. Begge har åtte gull. Men den russisk/koreanske kortbaneløperen på skøyter følger like etter.

Han var helt til i går, sammen med Marit Bjørgen, de eneste utøverne i Sotsji som kunne true rekorden til de to nordmennene. Nå er Marit Bjørgen den eneste aktive utøveren som skal delta i OL som man med sikkerhet kan si truer rekorden til Bjørndalen og Dæhlie.

I lekene i hans tidligere hjemland, Sør-Korea, kunne han blitt historisk. Han kunne blitt mannen med flest OL-gull noensinne. 32-åringen fra Seoul hadde store planer og store muligheter i sitt andre OL som russer.

Nå blir det ingen muligheter.

Krangel og skader

Viktor An het Ahn Hyun-soo da han konkurrerte for Sør-Korea. Det ble suksess da han som 20-åring tok tre gull under OL i Torino i 2006.

Men tiden etter ble preget av skader og uendelige krangler med koreanske skøyteforbundet. Han ble ikke tatt ut på det koreanske laget til OL i Vancouver i 2010.

Etter dette var det at An skiftet statsborgerskap.

Den 32 år gamle medaljegrossisten hadde planer om å legge opp etter OL i sitt gamle hjemland. Nå skal det også sies at Viktor An har slitt med skader også etter OL i Sotsji for fire år siden vant kun en bronse under VM i 2017.