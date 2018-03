Han var Kristoffersens barndomsrival. Det som skjedde i gjenforeningen, var det ingen som så komme

Endelig vant Petter Northug et skirenn igjen

Her avslører TV-bildene det slue jukset: – En skam for nasjonen

Her svømmer Bjørn Morten over Glomma i ti minus

Kristoffersens barndomsrival tok gull i gjenforeningen - fire år etter at han ga seg

12 film- og serietips for en kriminelt god påske

Sesongens siste løp for gull-Lorentzen: – Det er ikke godt å gå på skøyter

Valgets kval for idrettsfamilien Ness: Ellinor (12) satser på langrenn, mens Einar (14) valgte fotball

12 film- og serietips for en kriminelt god påske

Saken oppdateres.

I hele verden har Henrik Kristoffersen (23) kun Marcel Hirscher rangert over seg i slalåm.

Men NM-gullet i Hafjell søndag, tok han ikke. I stedet var det en gammel kjenning som kunne juble.

Klubbkamerat i Rælingen Simen Ramberg Christensen (25) vant med 12 hundredeler.

I målområdet klarte han bare å stotre frem tre ord: «Er det mulig?».

– Jeg klarer ikke helt å tenke nå. Det føles bra, sier Ramberg Christensen til NRK noen minutter senere.

Ramberg Christensen var langt fra den eneste overraskelsen i alpin-NM. Les mer her:

Storsinnet Kristoffersen

La oss skru tiden tilbake 14 år. Da var to niåringer fra Rælingen allerede rivaler i bakken. Kristoffersen og Ramberg Christensen kjempet mot hverandre i hvert renn – med resten av konkurrentene et hav bak.

I 2010 tok Christensen slalåmgull i 17-årsklassen under junior-VM. Men så begynte karrièrene til de to Rælingen-talentene å gå hver sin vei.

I 2014 fant Simen Ramberg Christensen ut at satsingen ikke var noe gøy lenger. Han la alpinskiene på hyllen. I mellomtiden fikk Henrik Kristoffersen sitt store gjennombrudd i verdenscupen.

Etter tre år gjorde imidlertid Ramberg Christensen comeback. Han har kjørt renn på lavere nivå det siste året. Derfor var det få som hadde trodd at han skulle slå sin gamle rival søndag.

– Dette unner jeg Simen virkelig. I dag kjørte han veldig fort, han er jo fra Rælingen og vi har stått mye på ski sammen da vi var yngre, sier Kristoffersen til storsinnet NTB.

– Det er så sinnssykt sterkt!

Da Ramberg Christensen kjørte i mål, ble NM-kongen Rasmus Windingstad begeistret i NRKs direktesending.

– Det er så sinnssykt sterkt! Han har jobbet så hardt i det siste – selv om det bare har vært halvannet år nå. Han har stått på og gjort nesten alt alene. Det er helt fantastisk, sier Windingstad – som selv tok tre gull under NM.

Og Ramberg Christensen selv legger ikke skjul på at veien til NM-gull har vært lang.

– Det har vært en bratt oppoverbakke, konstaterer han.

– Det burde jo nesten ikke være mulig?

– Det tror ikke jeg heller, nesten. Det føles surrealistisk ut. Jeg vet at jeg er god på ski, men når du mister flere år, må du kanskje finne tilbake til grunnteknikken.

Fikk du med deg skandalen som vekker avsky i Australia?

Aamodt vil ha gullvinneren på landslaget

Både Ramberg Christensen og Kristoffersen har – helt bevisst – trent i svært utfordrende løyper siden de var barn. Det fikk de nok igjen for i søndag.

Flere av de andre favorittene slet. Til slutt var det Marcus Monsen fra Aron skiklubb som tok bronsen.

Men dette var likevel Rælingens store dag.

– Det er veldig positivt for klubben. Vi merker at de yngre får en helt annen drivkraft når vi har så gode løpere, sier sportslig leder for alpint Dagfinn Kvæl til Aftenposten.

Men triumfen bidrar nok aller mest til Ramberg Christensens drivkraft. I NRKs sending tok ekspert og alpinlegende Kjetil André Aamodt til orde for en forfremmelse før neste sesong.

– Teknisk er det solid. Her er det potensial. Det er bare å ta ham med på landslaget og se hva han kan gjøre ute i den store verden, sa Aamodt.

Slalåmkonkurransen for menn var NMs siste øvelse. Tidligere søndag tok 18-åringen Kaja Norbye (Heming) et overraskende gull på kvinnesiden.

NM alpint i Hafjell søndag, slalåm:

Menn:

1) Simen Ramberg Christensen, Rælingen 1.38,62 (49,60-49,02)

2) Henrik Kristoffersen, Rælingen 1.38,74 (49,87-48,87)

3) Marcus Monsen, Aron 1.38,91 (50,02-48,89)

4) Fabian Wilkens Solheim, Heming 1.39,40 (50,17-49,23)

5) Timon Haugan, Oppdal 1.39,48 (50,38-49,10)

6) Bjørn Brudevoll, Hemsedal 1.40,39 (50,99-49,40)

7) Jonathan Nordbotten, Ingierkollen/Rustad 1.40,85 (49,94-50,91)

8) Ludvig Stamnes Bye, Heming 1.41,36 (51,79-49,57)

9) Aidan Stautland, Freidig 1.41,41 (51,60-49,81)

10) Olav Engelhardt Sanderberg, Heming 1.41,52 (52,42-49,10).