Han var Norges beste skihopper i 2011. Så skjedde ulykken.

Saken oppdateres.

HOLMENKOLLEN: Tom Hilde er tilbake på verdenscuplaget. 30-åringen får skryt for å være tålmodig.

Da Hilde i desember 2011 falt stygt i hoppbakken i Oberstdorf, var det mange som fryktet det verste. Det viste seg at han hadde brukket en ryggvirvel.

– Det å brekke ryggen er ikke noe å skylde på, sier askerbøringen da vi spør om det var starten på en nedtur for utøveren som frem til da hadde vært med i VM og OL og gjort ham som 20-åring til tidenes yngste nordmann med verdenscupseier.

Tom Hilde Født: 22. september 1987 Klubb: Asker Skiklubb/Kollenhopp Bosatt: Ullern i Oslo Personlig rekord: 223,5 meter Meritter: 4 VM-sølv lag, 1 OL-bronse lag, 1 VM-bronse lag skiflyvning, et individuelt NM-gull, en sølvmedalje og fire bronser. Åtte NM-gull lag. 27 pallplasser i verdenscupen, av dem 15 individuelt og blant annet tre seire. To tredjeplasser sammenlagt i Hoppuka.

– Jeg trente tre dager etter ulykken og hoppet etter 40. Sesongen etter var jeg nummer tre sammenlagt i Hoppuka og kom på pallen i verdenscupen i Sapporo, sier han for å understreke hva han mener.

Hilde var tidlig ute

Hilde, som ble tatt ut til sitt første VM allerede som tenåring i 2007, har hatt noen tunge sesonger. Han innrømmer det selv.

Veteranen har stått utenfor A-landslaget, men har fått en sjanse hos de nest beste som hopper i Kontinentalcupen (COC).

– Og det er via COC at jeg nå hoppet meg inn i verdenscupen igjen, sier Hilde, som har hatt noen pallplasser der. Men storhetstiden var før fallet.

– I år har det vært tøffere enn noen gang å komme helt opp til verdenscupen. Den eneste muligheten har vært via COC. De seks på landslaget har gjort det så godt, så det har ikke vært noen vits i å bytte på laget.

– Etter veldig variable resultater tidligere måtte du i tenkeboksen for videre satsing?

– Ja, det stemmer. Men jeg kom frem til at det jeg holder på med er så gøy. Det er ikke en trå periode eller dårlige resultater som gjør noe med hverdagen til en toppidrettsutøver. Det livet passer meg veldig bra. Jeg får gjort det jeg synes er morsomt.

– Samtidig må det være en belastning å trene mye over flere år og ikke nå målene sine?

– Det er enda tøffere for dem som aldri har fått det til, men det skrives det ikke om. Det finnes mange som jobber minst like hardt som meg, og like hardt som de som lykkes, uten å få uttelling.

– Når man ikke presterer i skihopping blir det ikke premiepenger. Hvordan får du det til å gå rundt?

– Jeg spiser heldigvis ikke så mye. Jeg sløser ikke bort pengene på mat, ler Hilde.

Han legger til at det minker på sparekontoen.

Nå ser Hilde lyset

Den erfarne skihopperen har ingen planer om å legge opp.

– Jeg skal være så lenge jeg er god til beins. Det er lite å klage på, smiler han.

På B-landslaget, der Thomas Lobben, Henning Stensrud og Yngve Ludviksen er trenere, har Hilde blomstret, spesielt etter jul. Da fikk han endelig stå på toppen av pallen igjen, i COC.

Deler av sin kunnskap

– Tom hopper tidvis veldig bra, men er litt ustabil, sier sportssjef Clas Brede Bråthen.

Han er usikker på om fallet i Oberstdorf kan ha hatt noe å si.

– Jeg tenker på at han frem til sesongen 2011/12 var Norges beste hopper. Så skjedde ulykken. Han har aldri kommet tilbake til det nivået han var den gangen.

En titt på statistikken forteller at Hilde som 19-åring debuterte i verdenscupen i mars 2016, og at pallplassene etter hvert kom på løpende bånd, ikke minst i lag.

Nå er det snart ett år siden han fikk hoppe i det ypperste selskap, da i Holmenkollen.

– Tom har alltid vært en friskus, i hoppbakken og andre sammenhenger. Han er en sentral brikke på vårt B-lag som hele tiden deler av sin kunnskap og erfaring med de yngre utøverne som kommer opp. Typer som Halvor Granerud og Marius Lindvik har stor nytte av å drive trening og konkurranser med en såpass erfaren og bra kar.