Hegle Svendsen har med en spesiell type ammunisjon til OL

Saken oppdateres.

Før avreise til OL ble børsene til skiskytterne testet i Trondheim. Løperne har med seg ammunisjon som er testet ned mot 18 minusgrader.

- Skiskytterne har ammunisjon for alle temperaturer. Vi tester hvilken ammunisjon som går best i hvert enkelt våpen og under forskjellige temperatur. Vi har testet våpnene i de temperaturene vi forventer under lekene i Pyeongchang. Om det blir kaldt, kommer ikke det som noen overraskelse på oss, sier Lars Axel Nygård som er landslagets børsemaker og da har ansvaret for testingen.

Tilpasningen av våpen og ammunisjon har foregått på Saupstad skisenter i Trondheim. Her er det bygd et anlegg hvor man kan skyte i et rom hvor temperaturen kan reguleres til ønsket nivå. Geværet festes i en skytebukk som Nygård har laget. Prosjektilene skytes gjennom en 50 meter lang tunnel og inn i en elektronisk skive. Der ser man hvilken ammunisjon som gir best samling. De forskjellige produksjonsseriene (lot.nr) av ammunisjon som er laget kan gå forskjellig og testene går blant annet ut på å finne det lotnummeret som går best i hvert enkelt våpen.

- Dette anlegget er det eneste i sitt slag i Norge og det er 3. året skiskytterne tester sine våpen på Saupstad, sier Even Selnæs som er leder for testanlegget på Saupstad.

Måtte bytte ammunisjon

For en landslagsløper som skyter et sted mellom 15–20 000 skudd i året er det viktig å avdekke slitasje i løpet. I den siste testen før avreise til OL i Sør-Korea fant vi ut at et par av våpnene gikk bedre med en annen ammunisjonslot.

- Vi testet ammunisjon i høst, men under retesten før avreise måtte noen løpere endre denne på grunn av at det blir slitasje i løpene og at ammunisjonen da må tilpasses på nytt, sier Lars Axel Nygård som har jobbet med landslaget i 23 år.

Børsemaker med OL-billett

Hvem som har fått tilpasset ny ammunisjon til børsa vil han ikke fortelle. Nygård blir ikke med til Sør-Korea, men har flybillett og akkreditering slik at han kan være på plass i løpet av et døgn dersom det skulle bli behov for det underveis i lekene.

- Normalt blir det ikke bruk for meg. Løperne har med ekstra deler og ekstra våpen, så det bør gå bra, sier Nygård.

Han bruker anslagsvis 25–30 dager i året på å bistå landslaget i skiskyting.

I tillegg til trenere, smørere og medisinsk personell, består støtteapparatet av børsemakerne Lars Axel Nygård og Ole Bernt Vatland.

- Kulde viktig faktor

Roger Grubben har vært landslagstrener for eliteløperne og har nå ansvaret for juniorkvinnene. I den oppgaven ligger også skytetrening.

- Kulden er en viktig faktor for skytingen. Om det er minus fem grader eller minus 15, så må du vite hvor ammunisjonen går, sier Grubben.

Under helgens åpningsdistanse for skiskytterne, sprinten, ser det nå ikke ut til at det blir bruk for ammunisjonen som går best når det er kaldt. Værmeldingene tyder på at den bitende kulden som når er i OL-byen blir erstattet med varmegrader inn mot helgen.

Krutt for 18 minus

- Jeg ser at det er meldt mildere i OL-byen inn mot helgen. Det er mer sannsynlig at det blir temperaturer rundt null grader enn at det blir veldig kaldt. Uansett har løperne med ammunisjon som går godt ned mot 18 minusgrader. Blir det kaldere enn det, er det tvilsomt at det blir renn, sier Nygård.

Tirsdag lå gradestokken på rundt 20 minus da de norske langrennsløperne trente i OL-løypene. Lørdag viser varselet opp mot fem plussgrader på ettermiddagen. I skiskytterleiren innrømmer man at de siste dagene med kulde skaper problemer.

- Bitende kaldt

– Det har vært bra å trene på dagen, men når sola går ned, blir det jo bitende kaldt. Så det har vært utfordrende, men nå blir det kanskje litt mildere. Da berger vi oss, sier Emil Hegle Svendsen til NTB.

Veteranen ser fryseboks-temperaturene i sammenheng med faren for å bli syk. Den sterke vinden i OL-byen forsterker også kuldefølelsen.

Går sprinten

Skiskytterne starter jakten på OL-gull 10. og 11. januar. Da er det sprint for kvinner og menn. Tiril Eckhoff, Marte Olsbu, Ingrid Landmark Tandrevold og Synnøve Solemdal har fått beskjed om at de skal gå sprinten. På herresiden er det Emil Hegle Svendsen, Erlend Bjøntegaard og brødrene Tarjei og Johannes Thingnes Bø som skal gå. Sprinten er første OL-øvelse for skiskytterne. De 60 beste får gå jaktstarten to dager senere.

Dette er den norske OL-troppen i skiskyting:

Kvinner: Marte Olsbu (Froland), Synnøve Solemdal (Tingvoll), Ingrid Landmark Tandrevold (Fossum), Tiril Eckhoff (Fossum), Hilde Fenne (Voss).

Menn: Lars Helge Birkeland (Birkenes), Erlend Øvereng Bjøntegaard (Bevern), Tarjei Bø (Markane), Johannes Thingnes Bø (Markane), Henrik L'Abée-Lund (Oslo Skiskytterlag), Emil Hegle Svendsen (Trondhjems).