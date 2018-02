Hegle Svendsen vurderer å legge opp etter sesongen

To norske kvinner i snøskuterulykke ved Åre

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG: Emil Hegle Svendsen har lenge gjort det klart at han aldri blir en gammel skiskytter. En ny Ole Einar Bjørndalen. Etter Sotsji-OL vurderte han å legge opp. Nå er tankene der, kanskje sterkere enn noen gang. Allerede før OL i Pyeongchang er over er tankene der om at nok er nok.

I møte med norske medier i pressekonferanseteltet utenfor skistadion uttrykker han enorm glede over at han lykkes med å vinne bronse. Samtidig prøver han ikke å legge skjul på at dette kan bli noe av det siste han gjør med børse og ski på øverste nivå.

– Jeg er tilfreds med at min kanskje beste periode i karrièren er over, og at karrièren er på hell. Men jeg kan fortsatt ta medalje, og da er det artig, sier han.

Siste OL

Samtidig var det viktig at det ble en bronse i det som er hans siste individuelle renn i OL. 32-åringen har gjort det helt klart lenge at dette er hans siste OL. Nå kan det fort bli hans siste sesong.

Når han får oppfølgingsspørsmål om karrièren er såpass på hell at han til våren kan gjøre noe annet, svarer Hegle Svendsen:

– Det blir litt feil å sitte og prate om det akkurat nå, men det er klart – tanken har streifet meg. Det har vært en utrolig reise, og alle gode ting tar slutt. Vi får se. Jeg er i hvert fall en utrolig lykkelig mann i dag, og så får vi se hva som skjer i morgen.

Har vært inne på tanken før

For fire år siden, etter Sotsji-OL, gull på fellesstarten og utrolige nedturen på stafetten, vurderte også Emil Hegle Svendsen å legge opp. Han hadde sviktet på siste skyting på stafetten og følte at han sviktet både lagkamerater og hele nasjonen. Samtidig hadde han tatt gull.

På mange måter hadde han oppnådd nok. Derfor vurderte han lenge om han hadde lyst til å fortsette med dette som han kaller et «merkelig liv». Livet som skiskytter.

Perioden etter OL-gullet har ikke vært enkel. Det var lenger og lenger mellom hver gang SuperSvendsen, som han en gang kalte seg, var så veldig super.

Talent som tok av med en gang

Emil Hegle Svendsen handler supertalentet som innfridde. Han ble juniorverdensmester og bare 22 år gammel i 2008 tok han to individuelle VM-gull. Da var han bare 22 år gammel og plutselig stor stjerne. To år tidligere hadde han debutert i OL.

Han kom til å være den dominerende norske skiskytteren sammen med Ole Einar Bjørndalen de neste årene og i 2010 vant han verdenscupen sammenlagt.

I OL i 2010 tok han to gull og en sølv. I Sotsji OL ble det to gull. Og med bronsen i dag er han i en eksklusiv klubb av idrettsutøvere som har vunnet medalje i tre OL på rad.

Mye motgang

Men perioden etter Sotsji-OL har vært preget av mye motgang. Sykdom på uheldige tidspunkt og mange tunge tanker førte til mange middels plasseringer.

VM i Oslo i 2016 var på mange måter det målet som gjorde at han fortsatte etter Sotsji. Til tross for gull på stafetten og bronse på jaktstarten ble det ikke Svendsens mesterskap.

Han valgte likevel å fortsette helt frem mot OL i 2018.

– At jeg har Bø-brødrene som mine beste venner har vært en viktig årsak til at jeg fortsatt er her.