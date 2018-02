Helene Olafsen har et anstrengt forhold til OL. Nå reiser hun tilbake i ny rolle.

Gikk seg opp to plasser: Schmid på annenplass i Japan

Saken oppdateres.

Sotsji, 16.02.2014: Helene Olafsen ligger på snøen og hyler av smerte. Hun skjønner med en gang at det var kjørt. Hun har akkurat landet forkjært på kulen etter et hopp. Testene er klare: Korsbåndet røk. Det er bare kvalifiseringen, men allerede er OL over.

Skru fire år frem i tid, og Helene Olafsen er på vei tilbake til OL. Denne gangen er hun en del av satsingen til Eurosport og TVNorge. Olafsen skal både fungere som ekspert og intervjue utøverne.

– Jeg har vært litt innom dette, men det blir en litt mer journalistisk rolle. Det blir spennende, sier Olafsen til Aftenposten.

Hun beskriver OL som «det aller største». Men den tidligere snowboardstjernen har ikke bare varme følelser.

– Etter hvert har jeg fått et anstrengt forhold til OL. Det har ikke vært de beste idrettsopplevelsene, sier Olafsen.

Norges VM-helt ruset seg på heroin i mange år. Les det følelsesladede intervjuet her:

– Fæl opplevelse

Helene Olafsen var 19 år gammel da OL-reisen begynte.

– Alle sa det bare var en vanlig konkurranse. Så kom jeg dit, og så var det ikke det. Alt var annerledes, mimrer hun.

Olafsen kom til Vancouver i 2010 som en klar gullkandidat. Men da det hele skulle avgjøres, var ikke alt som det skulle.

– Jeg hadde en skikkelig dårlig dag. Jeg har aldri vært så nervøs før. Det var vanskelige snøforhold, det var som sukker og is. Det var egentlig en ganske fæl opplevelse. Det var egentlig sykt bra at jeg kom til finalen. Jeg kjørte som en kråke, mimrer Olafsen.

Til slutt gikk hun i bakken i finalen. Det endte med en sur fjerdeplass.

Det verste som kan skje

Dermed skulle Sotsji-OL bli hennes store revansje. Oppladningen var imidlertid bremset av skader. Og så kom dessuten det stygge fallet i kvalifiseringen. Olafsen sier det er vanskelig å sette ord på skuffelsen hun følte.

– For meg var det OL som var viktigst. Jeg hadde kjørt denne løypen i hodet hver dag i fire år. Jeg følte jeg hadde gjort alt i forkant, og så går det så dårlig. Det var veldig, veldig trist. Helt fryktelig, forteller Olafsen.

– Det var det verste som kan skje i en karrière. Det var maks dårlig timing og en maks dårlig skade.

Innhentet av skader

Helene Olafsen fyller 28 år under OL i Pyeongchang. Dermed hadde hun - i teorien - fint kunne stilt i tredje OL.

Det var også planen.

Men igjen var det skadene som innhentet henne. Korsbåndet røk igjen - for tredje gang. I 2016 bestemt hun seg for å legge opp.

Skjønt, helt ferdig med snowboard er ikke Olafsen ennå.

– Jeg kommer til å konkurrere i småkonkurranser. Men jeg må holde beina på bakken. Jeg kan ikke ta noen høy risiko. De dagene er forbi, forklarer Olafsen.

– Det er begrenset hvor mange ganger man kan bygge opp et korsbånd. Ryker kneet en gang til, vil det mest sannsynlig gi redusert livskvalitet, fortsetter hun.

TV-profil

I mars dro Olafsen på NM i halfpipe i Oslo, som tilskuer. Til slutt bestemte hun seg for å konkurrere. Det endte med NM-gull. Men Olafsen selv mener prestasjonen ikke er mye å skryte av.

Les mer om det her:

Etter at hun la opp har Olafsen også deltatt i kjente TV-programmer som «Best av de beste», «Mesternes Mester» og «Skal vi danse».

Nå er det imidlertid OL som gjelder. Olafsen tror hennes erfaringer fra snowboardlivet blir verdifulle i den nye rollen.

– Jeg tror kanskje idrettsutøvere snakker sammen på en annen måte. Jeg håper å spille litt på lag med dem, få dem til å slappe av og føle seg komfortable. Det er ofte litt rart å være i et OL, sier Olafsen.

Nå gleder hun seg til å se OL «fra den andre siden». 5. februar setter hun seg på flyet til Pyeongchang. Med seg i snowboardbakken får Olafsen kommentator Jonas Greve, reporter Gunnhild Toldnes, samt ekspert Gjermund Bråten.