Henrik Kristoffersen med historisk seier. Fire nordmenn blant de åtte beste i Alta Badia.

Saken oppdateres.

Det er første gang en norsk utøver vinner et storslalåmrenn i italienske Alta Badia. Kristoffersen var nummer seks etter den første omgangen, men kjørte seg opp og vant foran Cyprien Sarrazin og Zan Kranjec.

– Det er deilig, det er helt sikkert. Men dette var en tøff dag, en virkelig tøff en. Men vi kjørte skikkelig bra. Jeg har vært nær her tidligere, så det er deilig å endelig vinne på dette historiske stedet, sa Kristoffersen i seiersintervjuet.

– Det er helt, helt på grensen at de kjører denne andreomgangen her, sa Kristoffersen og hintet til de meget tøffe forholdene.

Før søndagens konkurranse hadde Marcel Hirscher vunnet samtlige storslalåmrenn i Alta Badia siden 2012. Den østerrikske alpinlegenden la opp etter forrige sesong.

Kristoffersen kom til rennstart med to 2.-plasser (2015 og 2017) som bestenotering i den italienske storslalåmbakken. Søndag brøt han endelig den norske Alta Badia-forbannelsen.

Aleksander Aamodt Kilde hadde problemer i flere av svingene og tapte tid utover i løypa i finaleomgangen. Han var 0,46 sekunder bak Kristoffersen i mål. Likevel var 4.-plassen karrierebeste for Kilde i storslalåm.

– Jeg må si at det var veldig, veldig overraskende å krysse mållinjen og se at jeg ikke var lenger bak, sa han i et intervju med NRK.

Rasmus Windingstad ble nummer sju, mens Lucas Bråthen kjørte seg opp fra en 30.-plass til 8.-plass. Han var ett hundredels sekund bak Windingstad.

Leif Kristian Nestvold-Haugen ledet etter den første omgangen og jaktet karrierens første seier, men bommet totalt i finaleomgangen og ble nummer elleve.

– Jeg tror vi snakker tidenes norske dag i storslalåm. Det er en vanvittig gjeng, sa NRKs ekspert Kjetil André Aamodt.

