Her er Aksel Lund Svindal tilbake i alpinsirkuset. Denne gangen i en mer avslappende rolle.

Da 22-åringen krysset målstreken, fikk hun en vond følelse. Nå jobber hun hver dag for aldri å oppleve den igjen.

Kutter fartsdisiplinene for å unngå nye skader

Konkurrentene «sutrer» over brutalt rennprogram. Jansrud mener det ikke er noen grunn til å klage.

Kristoffersen innrømmer at press har ødelagt for ham: – Det ble for mye for meg

Kjærestene Ida (28) og Allan (21) flyttet til Stavanger for å bli best

Saken oppdateres.

SÖLDEN: Det er ingenting å si på populariteten til Aksel Lund Svindal. Nordmannen var fredag på plass i Sölden for å gi litt tilbake til noen av dem som har støttet ham gjennom en lang karriere.

I en sportsbutikk i hovedgaten i Sölden signerte han effekter fra en sponsor sammen med tidligere lagkamerat Henrik Kristoffersen. Det strømmet på med folk i alle aldre.

– Du fikk «lykke til i morgen», du, sier Kristoffersen, og hinter til at en av de fremmøtte trodde at Svindal skulle kjøre i Sölden.

Svindal trekker godt på smilebåndet og fortsetter signeringen.

– Hvordan er det å være tilbake her i en ny rolle?

– Det er jeg helt avslappet til. Når man legger opp, forandrer hverdagen seg ganske mye. Alt har sin tid, forteller Svindal til Aftenposten.

Slått seg til ro

I slutten av januar kom beskjeden de fleste mistenkte var like rundt hjørnet. Den suksessrike alpinisten valgte å si at nok er nok. Etter årets verdensmesterskap i Åre ønsket han å slutte med idretten han elsker.

– Det er noen ting jeg savner veldig mye, så er det noen ting jeg vet er ferdig for min del. Det sosiale på laget, middagene rundt bordet og alt det der. Det savner jeg selvfølgelig, forteller han.

Likevel er det ikke noe han tenker mye på. Han har slått seg til ro med sin nye tilværelse.

– Når jeg ikke er klar til å være ordentlig med lenger, kan man ikke gå rundt å velge seg ut småting som man savner. Da må man innstille seg på at det er andre ting som gjelder, sier 36-åringen.

– Føler meg som en dinosaur

Selv om heller ikke Kjetil Jansrud kjører i Sölden, var han en av hovedattraksjonene under skiprodusenten Head sin årlige pressekonferanse i landsbyen. Han ga uttrykk for at han savner kompisen.

– Det er annerledes etter at han la opp. Men det var en avgjørelse han selv måtte ta, sier Jansrud.

Svindal var lagets eldste før han valgte å gi seg. Det betyr at 34-årige Jansrud nå har rykket opp på alderstoppen.

– Hvis jeg ikke allerede følte meg som en dinosaur, så gjør jeg det i hvert fall nå, fortalte Jansrud til latter i salen.

Med alder kommer også ansvar. Men selv om Jansrud er den «uoffisielle» kapteinen på laget, mener han det er unødvendig.

– Lagkaptein er en posisjon som vi egentlig ikke trenger på det norske laget. Aksel var eldst og hadde en kapteinsrolle. Nå har jeg den rollen, men det er ikke et ansvar du utnytter, sier Jansrud.

Jansrud får støtte fra kompisen.

– Det er så lett. Det er så god kultur på laget. Men er det noe som ikke funker, så er det kanskje lettere for de med litt erfaring å gå videre til Skiforbundet med det enn for de aller yngste. Det er naturlig at sånne som meg har tatt på seg den oppgaven tidligere, sier Svindal.