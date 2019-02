Her er seks Svindal-øyeblikk vi aldri glemmer

Mourinho sa at et mirakel måtte til. To måneder senere kan Solskjær klare bragden

Aksel Lund Svindal er en av de aller største i norsk vinteridrett. Fem VM-gull, to OL-gull og vinner av verdenscupen i alpint to ganger i 2007 og 2009. Seksten år i verdenscup-sirkuset ble det for den nå 36 år gamle alpinisten.

Lørdag kjører han for gull for siste gang.

Dette er seks øyeblikk fra hans karriere vi aldri glemmer:

1. Gullet som startet det hele

VM i Åre 2007: Der det startet, skal det også ende. I 2007 var det VM i Åre. Svindal var klar for sitt tredje VM. I St. Moritz fire år tidligere ble det ingen medalje, i Bormio i 2005 ble det sølv.

Det gikk ikke i mesterskapets første øvelse, super-G. Det gikk ikke i storkombinasjonen. Men i mesterskapets tredje øvelse, ble det helklaff. Svindal gjorde ingen feil da han skulle jage tiden til den overraskende lederen, Jan Hudec. I mål knuste han Hudec med 77 hundredeler. Dermed var det første gullet – i det som etter hvert skulle bli en imponerende samling – på plass.

2. Fallet i Beaver Creek

Verdenscup i Beaver Creek 2007: Aksel Lund Svindals karriere har bestått av store oppturer, men også store nedturer. Et halvt år etter de to gullene i Åre, kunne karrieren vært over. I Beaver Creek i Colorado satset Lund Svindal alt, men så gikk det galt. På et hopp i rundt 120 km/t landet verdensmesteren på ryggen, før han ble kastet inn i nettet. Det endte med nesebrudd, kutt i ansiktet og skader i setemuskulaturen. I november var sesongen over, bare måneder etter at han ble verdensmester.

3. Gjennombruddet i OL

2010, OL i Vancouver: I Torino 2006 ble femteplassen i super-G beste resultat for læregutten. Fire år senere i OL i Vancouver, Canada, var Svindal en av de store profilene. På dag én ble sveitsiske Didier Défago for sterk i utfor. Men som nordmann var sølv i utfor en stor seier.

Men noen dager senere ble det gull – i super-G. Bode Miller ledet i mål, men da Lund Svindal suste over målstreken, blinket det grønt. Feiringen i målområdet denne solfylte februardagen glemmer man ikke. Svindal jublet hemningsløst, med tungen hengende ut av munnen i beste Gene Simmons-stil. Svindals første OL-gull var i boks.

4. Den historiske seieren i Kitzbühel

Hahnenkamm-rennet, 2013: Kitzbühel, den lille fjellbyen i Østerrike. Plassen hvor de legendariske Hahnenkamm-rennene tar plass. Et av monumentene i alpint. Norge hadde aldri vunnet 1772 meter over havet i Nord-Tirol. Så kom Lund Svindal ned Die Streif i super-G, ti år etter hans første pallplass der.

Den nå 32 år gamle alpinisten jaktet tiden til hjemmehåpet Matthias Mayer. Han åpnet noen hundredeler bak østerrikeren, men i mellompartiet blinket det grønt: Svindal lå plutselig over seks tiendedeler foran. Der så mange nordmenn hadde prøvd og sviktet tidligere, tok den største norske alpinisten av alle seieren ned Die Streif. En av de største seierne man kan få utenom mesterskap som alpinist.

5. Fallet som aldri slapp taket

Hahnenkamm-rennet, 2016: Tre år etter seieren ned Die Streif i super-G, skulle Svindal kjøre utfor. Svindal skulle jakte ledelsen til italienske Peter Fill i et – på grunn av forholdene – forkortet løp. Men så gikk det galt. I en lang venstresving mistet Svindal snøkontakten. Han ble kastet rundt sin egen akse og landet i nettet. Brusken som skal beskytte leggbeinet, kneet og lårbeinet, ble slitt tvers av. I tillegg røk det fremre korsbåndet, og menisken ble skadet. Det tok ni måneder før Svindal var tilbake. Og skadene har satt sine spor, kanskje hele veien til Åre i 2019.

6. Det historiske gullet

OL Pyeongchang, 2018: Lekene i Sotsji i 2014 ble en skuffelse, men i Sør Korea var han nok en gang klar for den største scenen. Elleve år etter det første VM-gullet. Beat Feuz måtte kapitulere i solskinnet i Pyeongchang. Kjetil Jansrud – som ledet hele bakken ned – måtte konstatere andreplass da han passerte målstreken. Dobbelt norsk, men superveteran Aksel Lund Svindal på toppen. For første gang i et utforrenn i et OL. Gullet som manglet – for Aksel Lund Svindal og i norsk alpinhistorie – var sikret.