Her innser Mowinckel at medaljen ryker

Saken oppdateres.

ÅRE/OSLO: Norges Ragnhild Mowinckel var blant dem som kjørte for medalje da alpin-VM begynte i Åre tirsdag, med super-G.

En av hennes siste pallplasser kom i super-G-rennet i Lake Louise i begynnelsen av desember.

Og det så lovende ut for Mowinckel, som hadde startnummer 13.

Ved siste passering før mål, ledet hun med syv hundredeler.

– Dette kan bli noe stort, sa NRKs alpinkommentator Thomas Lerdahl.

Men da Mowinckel passerte målstreken, viste resultatlisten at hun lå på fjerdeplass.

– Jeg visste det ville bli et så tett rotterace i dag at små feil får store konsekvenser, sa Mowinckel til NRK etter rennet.

Hun fortalte at hun kom litt ut av balanse på de siste to hoppkantene.

Dermed ble det ikke noe medaljejubel for Mowinckel, som tok to sølv under fjorårets OL i Pyeongchang. Hun var likevel godt fornøyd med innsatsen.

– Det er deilig at det er en feil som gjør det. Bedre det, enn at det bare går sakte, sa Mowinckel.

Moldenseren endte til slutt på sjetteplass.

Shiffrin-gull

Blant de største favorittene før tirsdagens renn var selvfølgelig amerikanske Mikaela Shiffrin.

Hun hadde vunnet de tre siste super-G-rennene hun hadde kjørt.

Og 23-åringen skulle i aksjon bare noen få startnumre etter Mowinckel.

Storfavoritten imponerte – og vant rennet to hundredeler foran italienske Sofia Goggia.

Sveitsiske Corinne Suter tok bronsemedaljen.

Vonn falt stygt

Forrige uke meldte Shiffrins lagvenninne, stjernen Lindsey Vonn, at hun gir seg etter mesterskapet.

34-åringen fikk en tung start i Åre. Hun kjørte rett i en av portene, noe som førte til at hun falt stygt.

TV-bildene viste hvordan både lagvenninner og konkurrenter ropte ut av forskrekkelse i målområdet.

Vonn reiste seg opp etter noe hjelp, før hun kjørte ned bakken på egen hånd. Rennet var imidlertid ødelagt for hennes del.

Kajsa Vickhoff Lie var den andre norske utøveren som deltok i tirsdagens renn. 20-åringen gjennomførte en solid utforøkt søndag kveld – da var hun nummer tre.

Hun startet som nummer 24. Stortalentet kjørte inn til en 13. plass – 0,93 sekunder bak Shiffrin.

Det ble dermed en nokså solid mesterskapsdebut av Vickhoff Lie.

– Det var utrolig gøy. Forholdene var fantastiske. Det var mulighet for å gjøre det bra, uansett hvilket startnummer man kjørte fra, sa 20-åringen til NRK.