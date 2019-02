Her står Johannes Høsflot Klæbo med sitt første VM-gull

Saken oppdateres.

SEEFELD/OSLO: Torsdag ble en dramatisk dag for Johannes Høsflot Klæbo. Gullsjansene kunne blitt spolert da han og Sergej Ustjugov kom nær hverandre under sprintsemifinalen.

Etterpå var det dårlig stemning mellom de to, men det løste seg greit for Klæbo, som kom seg til finalen og tok gullet foran Federico Pellegrino.

Dagen derpå var han én av flere norske utøvere som ble hedret på Medal Plaza i Seefeld. Da ble han overrakt gullmedaljen av president i Norges Skiforbund, Erik Røste og tidligere toppløper Anette Bøe.

– Det er mange fra familien og venner som står og heier, så da blir det litt ekstra stas. Det er mange som skal ha en del av denne gullmedaljen. De vet godt selv hvem de er, sa Klæbo, med gullmedaljen hengende rundt halsen.

Ny gullmulighet lørdag

Gullet var 22-åringens første i VM-sammenheng. Han tok bronse på samme distanse i Lahti for to år siden.

Da medaljeseremonien var unnagjort, var skistjernens fokus allerede rettet mot lørdagens skiathlon.

– Kroppen kjennes grei ut. Nå er det bare å komme seg på hotellet og springe en tur, før man lader opp til det som skjer i morgen.

Da Klæbo VM-debuterte i Lahti, var han i all hovedsak sprinter. Prestasjonene i denne sesongens distanserenn, og ikke minst seieren i Tour de Ski, gir grunn til å tenke stort før lørdagens renn.

– Det blir en tøff affære, men vi skal gjøre så godt vi kan, så får vi telle opp.

Utladet etter OL

I Pyeongchang-OL i 2018 ble det tre gull. Dermed har Klæbo allerede opparbeidet seg en imponerende medaljesamling i løpet av hans relativt korte karriere.

At det var litt tungt å komme i gang før denne sesongen, er noe han har

– Jeg fikk hva man kan kalle en slags utladning. Etter OL var jeg ganske mett. Hodet mitt var ganske ødelagt, om man kan kalle det. Da trenger man litt tid for å komme i gang igjen. Etter en stund går det fint. De nærmeste skal ha en god del av æren for at man klarer å sveive i gang igjen, sa Klæbo.

Kan det hende han blir mett av all suksessen? lurte pressen på.

– Akkurat nå kjenner jeg ikke på det. Jeg har kommet hit for å gå flere skirenn og jeg er veldig sulten på å gå fort. Jeg er glad for en så god start – jeg er ikke redd for en sånn type utladning i år. Det var spesielt med første OL og alt rundt. Jeg var nok ikke helt forberedt på det.