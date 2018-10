Kristoffersen mistet sjansen til å slå erkefienden: - Kjedelig

Dette svarer Coolen på at andre trenere skal være aktuelle for RBK

Saken oppdateres.

SÖLDEN: Herrenes verdenscupåpning i storslalåm i østerrikske Sölden er avlyst. Det opplyser FIS søndag morgen.

Dermed fikk ikke Henrik Kristoffersen muligheten til å ta første stikk i duellen om verdenscupen mot Marcel Hirscher.

– Det er jo kjedelig at det ikke blir renn. Men det er nå en gang sånn det er. Samtidig er det en mindre mulighet til å komme på pallen på et nytt sted, sa Henrik Kristoffersen i resepsjonen på det norske løperhotellet regina nede i Sölden.

Han fikk seg ikke til å bli like skuffet som da rennet i Sölden også i fjor ble avlyst. Den gang på grunn av vinden.

– De har endret reglene slik at nå vil et renn som blir utsatt, arrangert senere. Det er jo bedre at dette rennet blir flyttet til et sted hvor det kan bli hundre prosent rettferdig, sa Henrik Kristoffersen før han tidlig søndag morgen satte seg i bilen og kjørte de drøye to-tre timene til Salzburg hvor han bor.

– Det blir kanskje en treningsøkt hjemme i ettermiddag. Deretter blir det barmarkstrening i en ukes tid, før vi drar til Levi i Finland om en uke.

Det har vært mye nedbør de siste to døgnene i Sölden, og avlysningen kommer ikke som noen overraskelse. Klokka 06 søndag morgen ble starten utsatt med en time til kl 11.00, men arrangøren skjønte raskt at det ble umulig å gjennomføre rennet.

– Det er ikke mulig å garantere et trygt renn. Den sterke vinden på toppen tar hele tiden med seg ny snø inn i løypa. Værmeldingene for resten av dagen viste heller ikke noen bedring, skriver FIS i en pressemelding.

Sölden-storslalåmen var Henrik Kristoffersens første mulighet i år til å tukte de seneste års suverene verdenscupvinner Marcel Hirscher.

Leif Kristian Nestvold-Haugen var også blant favorittene.

I tillegg skulle følgende norske løpere i aksjon: Aleksander Aamodt Kilde, Rasmus Windingstad, Bjørnar Neteland, Marcus Monsen, Fabian Wilkens Solheim.

Jentene fikk kjørt sin storslalåm på lørdag. Ragnhild Mowinckel fikk ingen drømmestart på sesongen. OL-sølvvinneren ble nummer fem da Thea Louise Stjernesund imponerte.