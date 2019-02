Hetset Northug og Klæbo – nå anklager han NRK for løftebrudd

Saken oppdateres.

SEEFELD/OSLO: Halfvarsson har sammen med NRK og humorprogrammet Helt Ramm laget en rapvideo med tittelen «Who the fuck is Norway?»

Halfvarsson innleder videoen med å sage hodet av en pappfigur av Johannes Høsflot Klæbo. Han harselerer også med Petter Northugs fyllekjøring:

«Du kræsjet karrieren din som du kræsjet bilen din,» rapper den svenske skiløperen.

Martin Johnsrud Sundby og Norge som land får også høre det i videoen.

Kritiseres av kommentator

Mottagelsen har mildt sagt vært blandet. Patrik Brenning er kommentator i den svenske avisen Aftonbladet. Han er ingen fan av videoen.

«Dette er Calle Halfvarsson. Et forbilde. Svensk skisports største stjerne på herresiden. En fantastisk talentfull og beundringsverdig utøver. Dette er helt enkelt ikke han eller svensk skisport verdig,» skriver Brenning i Aftonbladet.

«Pinlig, sexistisk, smakløst ...» Man kan velge mange ord for å beskrive det første stempelet Calle Halfvarsson setter på ski-VM i Seefeld. Men det holder kanskje med ett: Patetisk,» fortsetter han.

I tillegg til å harselere med Klæbo og Northug, rapper Halfvarsson og tidligere toppløper Robin Bryntesson om «å bade i svenske damebryster».

Johannes Høsflot Klæbo har så vidt sett videoen. Han sa følgende på vei til smøretraileren etter trening onsdag morgen:

– Jeg har ikke orket å bruke tid eller energi på det. Det får være hans greie.

– Er det god humor?

– Det får andre vurdere. Det er sikkert godt ment og ment for at det skal være artig.

Anklager NRK for løftebrudd

Halfvarsson legger seg nå flat. Han forteller til VG at han angrer på at han var med på videoen.

– Det ble ingen bra greie ut av det. Før jeg kom dit, visste jeg ingenting annet enn at vi skulle synge en låt, sier Halfvarsson til VG.

Han har ikke fått med seg så mange reaksjoner, men ber om unnskyldning til de som kan ha tatt videoen ille opp.

Han anklager også NRK for løftebrudd. Kanalen skal ha lovet han å se gjennom den ferdige videoen før den ble publisert.

– Jeg er skuffet over at jeg ble lovet å få se videoen og få godkjenne det som var. Jeg kjente etterpå at det var visse greier i denne videoen som jeg ikke syntes var OK. Det var akkurat derfor jeg sa at jeg ville se den før den ble sluppet.

Ingen «hard feelings» mellom Sverige og Norge

– Den type virkemidler tøyer det altfor langt. Vi voksne skjønner kanskje hva det er, men barn ser dette også. Da er språket og virkemidlene langt over streken, sa Norges landslagssjef Vidar Løfshus onsdag.

Sveriges landslagstrener Richard Grip og Løfshus møttes onsdag ved på trappen utenfor Norges smøretrailer i Seefeld. Etterpå forsikret de om at det ikke er noe ondt blod mellom Sverige og Norge etter videoen.

– Vi har tillit og respekt for hverandre, sa Grip etterpå.

– Vi er skuffet. Det var et løfte, og det er dårlig at NRK ikke fulgte opp det, la han til.

– Jeg skjønner at han (Halfvarsson, jou.anm.) føler seg lurt. Det tror jeg han på, sa Løfshus.

Han opplyser at landslaget har bedt NRK om en forklaring.

Her er NRKs svar

Janne Fredriksen er redaksjonssjef i NRK-sporten.

Hun sier følgende om anklagene om et løftebrudd.

– Vi kjenner oss ikke igjen i den historien. Det er aldri blitt inngått en avtale om at Halfvarsson skulle godkjenne videoen før publisering. Han var klar over hva han var med på. Vi inngikk en løs avtale om at han ville få se den før publisering. Der glapp vi – og det er bare å beklage, men den avtalen var ikke noe premiss for publisering.

– Han burde fått sett den, men det hadde ikke nødvendigvis endret noe, legger Fredriksen til.

– Hva tenker du om måten videoen beskrives? Brenning i Aftonbladet kaller den sexistisk.

– Humor er vanskelig. Noen tenker nok dette er god humor, mens andre tenker det er dårlig. Det må vi leve med. Vi har tøyd strikken langt. Dette er et forsøk på å gjøre noe veldig gøy ut av duellen mellom Norge og Sverige.

Hun forteller at det kommer mer innhold fra Helt Ramm i løpet av ski-VM.

– Vi har mange morsomme planer på gang. Det skal ut til det norske folk fortløpende.