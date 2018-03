Historisk Johansson-triumf i norsk trippelseier

Demonstrerte utenfor Stortinget til støtte for den pressede statsråden

Saken oppdateres.

Robert Johansson tok sin første verdenscuptriumf i karrieren med seier i Vikersund søndag. Polens hoppstjerne Kamil Stoch holdt unna og vant Raw Air sammenlagt.

Etter første omgang lå Johansson på annenplassen bak landslagskollega Andreas Stjernen, men med et glimrende skiflygingssvev på 246 meter tok han seg forbi trønderen i finalen. Han slo Stjernen med 5,4 poeng. Daniel-André Tande ble nummer tre, og dermed ble det en helnorsk pall i Raw Air-avslutningen.

Johansson kunne dermed juble for sin aller første seier i verdenscupen. Raw Air-tittelen måtte han se gå til Stoch, men det skulle uansett mye til for å nekte polakken sammenlagtseieren.

Til slutt var det 20,7 poeng som skilte de to etter ti renn.

Bunnsolid

I løpet av søndagen tok Johansson innpå Stoch med 35 poeng. I første omgang gjorde han et hopp på 232 meter. Stoch landet på 223 og 237 meter. Den polske stjernen sikret seg også sammenlagtseieren i verdenscupen for andre gang i karrieren.

Stjernen ledet rennet med 2,4 poeng etter et hopp på 239 meter i første omgang. Han klarte ikke helt å følge opp like bra med 235 meter i finalen. Det var uansett bunnsolid av trønderen.

Tande hoppet 231,5 og 243 meter søndag, mens Johann André Forfang hoppet seg opp fra 11.- til 9.-plass. Tromsøværingen åpnet med et svev på 224 meter, mens han i finalen slo til med 230.

Deretter fulgte Halvor Egner Granerud som nummer elleve etter svev på 212,5 og 224 meter. Anders Fannemel endte på 18.-plass.

Marius Lindvik hoppet bare 178,5 meter og klarte ikke å ta seg videre til Raw Airs siste omgang. Han ble nummer 37.

Teknisk trøbbel

Opprinnelig var det meningen at finaleomgangen i Raw Airs siste renn skulle hoppes etter sammenlagtstillingen i turneringen, men slik ble det ikke. Teknisk trøbbel satte en stopper for det. I stedet ble det gjort som vanlig, der rekkefølgen var basert på resultatene fra første omgang.

Landslagssjef Alexander Stöckl sa til NTB i romjula at han gledet seg over endringen i Raw Air-avslutningen. Han beskrev det som en «dramaturgi på sitt aller ypperste». Den spenningen ble han snytt for i år.

