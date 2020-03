Hopprennet i Granåsen avlyst

Jeg er redd for å bli smittet av koronaviruset. Kan sjefen nekte meg å jobbe hjemmefra?

Saken oppdateres.

Det bekrefter lederen for organisasjonskomitéen for Raw Air i Granåsen, Erik Andresen, overfor Adresseavisen.

– Ja, vi avlyser, skriver han i en SMS.

Mandag ble det bestemt at hopprennene torsdag kunne gå som planlagt, med publikum på plass.

Men utviklingen gjennom uken har vært negativ med tanke på gjennomføringen av rennene i Raw Air.

Tirsdag kveld kom meldingen om at det ikke ville bli tillatt med tilskuere på plass i Granåsen.

Og torsdag, kun timer før herrenes konkurranse skulle starte, kom meldingen fra Norges idrettsforbund om at all idrett må opphøre umiddelbart.

– Denne avgjørelsen får dessverre store konsekvenser for idrettsaktiviteten i våre 11.000 idrettslag over hele landet. Men vi er beredt til å ta føringene som kommer fra norske helsemyndigheter på største alvor, og vi vil gjøre de tiltakene som er nødvendig for å hindre smittespredning i samfunnet, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

Dermed ble også rennene i Granåsen avlyst.