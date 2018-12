Hoppsjef refset NRK etter tv-sending. Nå slår kanalen tilbake

«Flere håper vel i år på at estetikken kan nå et høyere nivå igjen til neste år»

Etter søndagens hopprenn for kvinnene i franske Premanon, reagerte sportssjef Clas Brede Bråthen på NRKs prioriteringer. I rennet hvor Maren Lundby ble nummer to bak tyske Katharina Althaus, viste NRK bare de 20 siste hopperne på NRK 2.

Det fikk Bråthen til å lange ut til Dagbladet:

– Jeg går rundt med en vond følelse i magen her nede, sa han søndag.

Viste medaljeseremoni

Mens de ti første hopperne satte utfor, valgte NRK å vise medaljeseremonien hvor Henrik Christiansen fikk bronsemedaljen på 1500 meter fri.

Bårthen reagerer på at NRK, for andre gang denne sesongen, ikke viste hele finaleomgangen. Forrige gang han reagerte ble hopprennet utsatt på grunn av vind, og NRK la sendingen på nett-tv.

– Jeg har ikke noe innflytelse på hvordan NRK prioriterer. Men jeg finner det underlig at de i det ene øyeblikket fremstår kritisk til hvordan vi jobber med å løfte kvinnehopp, for i neste øyeblikket vise at de er totalt ukritiske til sine egne valg med tanke på samme sak. At de har gjort mye bra er sikkert riktig, men dette er etter mitt syn ikke det, sier Bråthen mandag.

Bråthen legger til at det ikke bare er disse prioriteringene han reagerer på, men hvordan kanalen dekker kvinnehopp.

– Når jeg skulle finne ut om de sendte jenterennet klarte jeg ikke å finne noe tydelig informasjon om dette på deres nettsider. Det er bare rett og rimelig at en medaljeseremoni fra et VM skal dekkes. Men man kan ikke i det ene øyeblikket stille mange spørsmål om hvorfor vi ikke er flinkere til å jobbe med jentene, og så i neste øyeblikk gjøre slik som dette. Det stiller i hvert fall jeg meg undrende til, sier Bråthen.

– Kom godt ut av det

Egil Sundvor er sportsredaktør i NRK, og mener sportssjefen tar feil når han sier at kanalen nedprioriterer sporten.

– Vi viste ikke de ti første damene søndag fordi vi fikk en bronsevinner i VM i svømming. Da valgte vi å vise det, og kom inn i hopprennet når det gjensto de 20 siste. Jeg tror at vi kom godt ut av det i går, folk vil være med på medaljeseremonien til Henrik, og de fikk sett de 20 beste hopperne, inkludert de tre norske, sier Sundvor.

Han er ikke enig med sportssjefen at de dekker kvinnehopp dårlig.

– Vi løfter kvinnehopp, og det tror jeg han også innerst inne vet. Man kan få et inntrykk at vi prøver å bygge ned kvinnehopp, men det er feil. Vi har bidratt i mange år med å løfte de opp, slik få andre mediehus ville gjort, sier Sundvor.

Han sier at den første gangen denne sesongen at kanalen fikk kritikk fra Bråthen valgte de å prioritere nyhetssendingene og alpint, og la kvinnehopp på nett-tv.

– Vi hadde gjort akkurat det samme om det var herrer, og vi gjør det med andre typer disipliner også. Om vi har flere enn tre øvelser samtidig og vi har bare to kanaler, så blir det kanalslalåm for oss, sier han.