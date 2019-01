Innbrudd i to biler i garasje i Trondheim

Vindkast på over 135 kilometer i timen i Trøndelag

Statsministeren bekymret over lave fødselstall, ber nordmenn lage flere barn

For få år siden veide Torleif (53) over 120 kilo. Til sommeren løper han Ironman

På et søppelberg i Australia fant John et spesielt brev fra Petter fra Trondheim

Weng fortsetter Tour de Ski til tross for skaden

Hoppsjefen bekymret over stjernenes manglende resultater

Mowinckel snart VM-klar: – Jeg må fikse noen småting for at formen skal falle på plass igjen

Vil ta grep for å tette avstanden opp til suverene Stina Nilsson

Togulykke på broen over Storebælt

Saken oppdateres.

Midtveis i hoppuka skaper Daniel-André Tande og Johann André Forfangs resultatløse jakt på toppformen mest hodebry for hoppsjef Clas Brede Bråthen.

Forfang kom til hoppuka som den av de norske hopperne med klart best resultater denne vinteren. Tromsø-hopperen vant et av verdenscuprennene i russiske Nizjnij Tagil før jul og ble nummer to i det andre.

Tande har på sin side slitt innledningsvis i sesongen etter en trøblete oppkjøring, men viste glitrende hopping under treningssamlingen på Lillehammer før jul. I hoppuka har han imidlertid vendt tilbake til hoppingen som ga beskjedne plasseringer i verdenscupen i november og desember.

Tirsdag ble Forfang bare nummer 22 i nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen til tross for et strålende hopp i finaleomgangen på 136 meter. Tande endte på 34.-plass etter å ha måtte nøye seg med ett hopp.

Ekstremferdigheter

Hoppsjef Bråthen sier de norske hopperne jevnt over har en positiv utvikling etter en sesonginnledning med ustabile prestasjoner. Samtidig legger han til:

– Den største utfordringen for oss akkurat nå er at Daniel og Johann ikke har vist noen av sine kjempehopp her nede ennå. Det er litt mer, kall det slitsomt, enn vi skulle ønske.

– Er det det som bekymrer mest?

– Ja, det er jo for så vidt det. Det er klart at der har du to utøvere som har ekstremferdigheter i hoppbakken, sier Bråthen til NTB.

Etter to renn er Forfang og Tande henholdsvis nummer 21 og 39 sammenlagt i hoppuka. Det er milevis unna der to av Norges aller største hopp-profiler ønsker å være.

Har du lest denne saken om Japans superhopper Kobayashi? Herjer i hoppbakken - nå avslører han sitt norske forbilde

Uaktuelt å reise hjem

Tande sa selv til NTB etter nyttårshopprennet at han føler pilene peker rett vei. Kongsberg-gutten oppsummerte dagen som «positiv» og rettet blikket mot det neste rennet i Bergiselbakken i Innsbruck.

Tande holder fast ved at det kan løsne i løpet av kort tid, og var tydelig på at det ikke er noen løsning å reise hjem for å få ro til å løse utfordringene han jobber med.

– Hadde jeg reist hjem nå, hadde jeg ikke fått trent uansett. Alle de andre er ute på konkurranser andre steder, så det hadde blitt vanskelig å hoppe alene, sa Tande.

Forfang innser at han må være tålmodig.

– Hoppuka får være hoppuka. Nå får jeg prøve å finne tilbake til hoppingen min. Om det skjer i løpet av hoppuka, får vi se. Jeg må bare ta steg for steg og prøve å finne tilbake til det jeg gjorde for bare noen uker siden, sa Tromsø-hopperen og henviste til Russland-rennene i desember.

Han innrømmer at han misunner hoppukeleder Ryoyu Kobayashi, som tilsynelatende uanfektet hopper bakken ned i nærmest hvert eneste hopp om dagen.

– At ting bare kjennes ut som en lek, er en god følelse, og det er dit man håper å komme. Akkurat nå er det alt annet enn det. Nå er det mer hodet i veggen hele veien her, men jeg må huske på at det siste hoppet mitt i dag var bra, smilte Forfang litt oppgitt.

(NTB)