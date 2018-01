Maren Lundby sto opp midt på natten for å kunne nå et viktig mål

Kjørte over dobbelt så fort som tillat på Torgårdsletta

Saken oppdateres.

For når man leder verdenscupen i skihopping sammen med tyske Katharina Althaus, er det tvingende nødvendig å være godt forberedt til en Asia-tur.

Lundby er i Japan. Lørdag og søndag hopper verdenseliten i Sapporo, som hadde VM i 2007.

For å være våken til det som skal skje, siden Japan ligger syv timer foran Norge, var Lundby nødt til å gjøre en vri.

– Jeg startet med å legge meg en time tidligere og stå opp én time før. Før avreise Japan la jeg meg til slutt klokken 18 om kvelden, for så å stå opp klokken 03.00, forteller Lundby.

Hun fikk ikke sove med en gang, men ble trøttere og trøttere.

– Det er bedre å gjøre det sånn enn å holde seg våken i 24 timer på reise og ankomst. Det har jeg prøvd og da blir jeg overtrøtt, sier hun.

Lederen hopper få hopp

Totningen var hjemme hos familien i julen og fikk trent på treningssenteret på Eina. Verdenscuprennet som skulle ha gått på nyåret i Romania, ble utsatt til mars på grunn av manglende snø.

Nå er hun, etter to 1.-plasser og to 2.-plasser i verdenscupen så langt, innstilt på å nå et viktig mål: Å ta ledelsen alene.

– Alt handler om å vinne, ler hun.

Når det gjelder skihopping, er det blitt noen få hopp på Lillehammer.

– Jeg har trent mest fysisk og mentalt. Når ting er såpass på plass, trenger jeg bare å holde kroppen i gang og bevare en god «feeling». Det blir heller ingen hopptrening mellom to Japan-helger, den siste i Zao. Det går likevel slag i slag, forteller Lundby.

Japaner på offensiven

23-åringen regner med at konkurransen om den gule ledertrøyen kan bli ekstra tøff i Japan, som har sin egen storstjerne.

Sara Takanashi innehar tredjeplassen sammenlagt, men har vunnet 53 seire i verdenscupen tidligere. Lundby har seks.

Men det som gir Lundby god selvtillit er tanken på at hun vant og fikk en tredjeplass i Sapporo i fjor.

– Det var stor stas, innrømmer skihopperen som i dag ikke er redd for å si:

– Målet i OL er gull.

Norges OL-lag tar form

Lundby er sammen med Silje Opseth og Anna Odine Strøm i Japan. Hvis Anniken Mork får det til i norgescuprennet på Rena denne helgen, kan hun være nærmere en OL-tur. Thea Sofie Kleven fra Lier er en junior som også har markert seg sterkt de siste årene.

I Zao om en drøy uke er det for øvrig også lagkamp.

Skihopperne blir ikke i Asia frem til OL i Sør-Korea. De må tilbake til Europa igjen, for å konkurrere i Ljubno og Hinzenbach i tilsammen fire renn. Fra Hinzenbach går turen til Pyeongchang i Sør Korea.

– Da kan jeg faktisk følge norsk døgnrytme, for i OL hopper vi ikke før klokken 21.30 om kvelden.

PS: Lundby la seg inn på tredjeplass i hoppjentenes kvalifisering til helgens to renn i japanske Sapporo fredag. Takanashi var best på hjemmebane, mens Althaus snek seg mellom de to på resultatlista. Anna Odine Strøm endte på 19.-plass i kvalifiseringen, mens Silje Opseth ble diskvalifisert og må se helgens konkurranser fra sletta.