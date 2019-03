Hun har flere VM-medaljer. Likevel er det kun lillebror som får hoppe i Vikersund.

Saken oppdateres.

VIKERSUND: Jørgen Oliver Strøm (18) rekker ikke storesøster til knærne foreløpig når det gjelder resultater. Men det er han som får være med på skiflyvning i Vikersund denne helgen.

Idretten kan være urettferdig når det gjelder kvinner og menn. For mens Anna Odine Strøm (20) er på landslaget, og kom hjem fra ski-VM med to medaljer, er ikke den to år yngre lillebroren på det nivået.

Likevel hopper han i mammutbakken i Vikersund denne helgen, der det er avslutning av Raw Air søndag.

Strøm er prøvehopper, noe verdens beste kvinnelige skihoppere ikke får lov til.

Skjønt Anette Sagen var blant dem som fikk prøve seg for flere år siden. I Kulm i Østerrike satte Eva Ganster verdensrekord som prøvehopper med 167 meter i 1997, mens Daniela Iraschko i 2003 landet på 200 meter i den samme bakken.

Men noen offisiell konkurranse for kvinner har det ikke vært foreløpig.

Maren Lundby, som har vunnet verdenscupen sammenlagt for andre året på rad, drømmer også om at kvinnene skal få fly i de største bakkene. Det samme gjør lagvenninnene.

– Jeg får ikke gjort så mye med at kvinner ikke har adgang til en skiflyvningsbakke, men jeg har selvfølgelig lyst til å prøve det, sier Anna Odine Strøm.

Hun kom på pallens tredje trinn

Skihopperen fra Alta kom på tredjeplass i russiske Nizjnij Tagil lørdag, bak Lundby og vinner Juliane Seyfarth.

Det går mot slutten av verdenscupsesongen, og Strøm har oppnådd mye i vinter, ikke minst i Seefeld.

Nå håper hun broren får mye erfaring i gigantbakken, der han debuterte på trening torsdag, og fikk mange hopp fredag og lørdag.

– Jeg må bare heie på broren min, sier hun.

Lillebror Jørgen Oliver Strøm forstår storesøsteren godt.

– Jeg tror absolutt at kvinnene vil få slippe til. Om et par år, når det er enda flere nasjoner som kommer opp på et høyere nivå, mener jeg at tiden er inne. Det hadde ikke vært noe problem å hoppe i Vikersund for de 15 beste i verden, men det må bli enda større bredde.

Familien har for øvrig enda en hopper, 15 år gamle Eidar Johan Strøm, som tok tre seire av tre mulige under hovedlandsrennet i Gålå for kort tid tilbake. Han drømmer også om lange hopp.

Veien mot skiflyvning for kvinner 1999: Første sammenlagtturnering, Ladies Grand Prix. 2004/05: Kontinentalcupen (COC) starter. 2006: Første offisiell jenteklasse i junior-VM. 2009: Kvinner får være med i VM for første gang. 2011/12: Verdenscup innføres for kvinner. 2013: Mixedlag (2 kvinner og 2 menn) for første gang i VM. 2014: Kvinner får delta i OL. 2019: Kvinner får delta i Raw Air for første gang.

Ser at det snart skjer

Sportssjef Clas Brede Bråthen mener at «kvinnene er mye nærmere å få delta i skiflyvning enn de kvinnelige alpinistene er å få kjøre i Kitzbühel».

– Det er ikke lenger noen begrensninger for at det kan skje i bakken. Det må bare være bred nok interesse fra flere nasjoner. De siste hindringene ble fjernet i fjor. Det var hindringer som lå der fordi FIS ville utvikle kvinnenes skihopping som konkurranseidrett og ikke bare show og pauseunderholdning.

Bråthen sier at han «skulle likt å se hvilken annen idrett som har bygget opp et slikt tilbud som kvinnene nå har på så kort tid».

Det som gleder ham er den store interessen for kvinnehopp internasjonalt.

– Det er en oppmerksomhet som i veldig mange andre land overgår de andre skiidrettene. Og det har skjedd i underkant av ti år.

Ting skjer fort. Det at Maren Lundby & co. deltok for første gang i Raw Air, men måtte hoppe av før finalen, var et gjennombrudd. Kvinnene fikk med seg renn i tre av de fire bakkene.

– Dette har vært et av de største løftene i kvinneidretten, sier Bråthen, som mener at Norge går foran og at kvinnene vil nå mammutbakkene til slutt.