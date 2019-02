I baksetet på en minibuss tok Norge grepet som sikret VM-sølv

Saken oppdateres.

SEEFELD: Det så ikke ut som noen medaljedag etter hoppdelen i Innsbruck. Jan Schmid (35) hadde gjort jobben sin, et hopp på 127,5 meter. Jarl Riiber (21) landet på 123 meter.

Han skuffet seg selv og var langt nede.

Norge var 27 sekunder bak ledende Tyskland før langrennsdelen i Seefeld, 19 bak Japan og fem bak Østerrike. Riiber kikket bare etter et stort hull han kunne grave seg ned i.

Da duoen satte seg i niseteren, på vei mot VM-byen, forsto den eldste at han måtte finne de riktige ordene. Ordene som gjorde at kameraten som hadde vunnet ti verdenscuprenn denne sesongen, ikke fortsatte å deppe.

For Riiber var ikke i humør. Han følte seg mislykket. Unggutten var den på laget som ikke hadde fått det til, enda han vanligvis er meget god i bakken. Akkurat det ble han lei seg av å tenke på.

«Det er ikke din feil»

Teamsprintduoen var bare halvveis mot det som kunne bli medalje. Hvis ikke Riiber kom seg opp av grøften i løpet av den halv times lange kjøreturen, kunne de havne utenfor pallen.

«Det er ikke din feil», prøvde Schmid seg.

Han henvendte seg til lagkameraten, uten at det var noen slags form for terapi, bare en samtale som skulle få betydning.

Schmid fortsatte med å fortelle at Riiber ikke måtte grave seg ned, at de måtte over i angrepsposisjon.

– Jan er en lagbygger. Han er flink til å trykke på de riktige knappene. Det var godt å ha ham i bilen. Jeg var veldig deppet. Jeg er en skihopper og ønsker å hoppe bra. Jeg er spesialhopper på mange måter, sier Riiber.

Sakte så han nye muligheter.

Jan Andreas Schmid Født: 24. november 1983 Klubb: Sjetne/Granåsen skiteam Bosatt: Tiller, Trondheim Bakgrunn: Sveitsisk statsborger frem til 2006. Deltok i to VM for Sveits, deretter fem for Norge. Har deltatt i 4 OL (2002, 2006, 2010 og 2018.) Meritter: To VM-sølv 2019, VM-sølv 2009, tre VM-bronse lag, OL-bronse lag. Fem enkeltseire i verdenscupen. 2. plass sammenlagt i verdenscupen 17/18. Gått i verdenscupen i 18. sesonger.

Jarl Magnus Riiber Født: 15. oktober 1997 Klubb: Idrettslaget Heming Bosatt: Voksen Skog, Oslo Bakgrunn: Slo tidlig til og ble verdensmester som junior. Har vært plaget av skader og uhell som senior, men fått gjennomslag denne vinteren. Har allerede vunnet verdenscupen sammenlagt. Debutant i VM. Meritter: VM-sølv teamsprint 2019, OL -sølv lag (2018), vinner av verdenscupen 2018/19, 11 enkeltseire i verdenscupen, ett NM-gull, to gull og to bronse i junior-VM.

Fikk løftet seg mentalt

Ordene fra lagkameraten gikk inn. Da de kom til langrennsarenaen, skiftet de til nytt utstyr. De la seg ned på hver sin seterad. Samtalen fortsatte.

De lå der i en halv time. Så var det tid for å gå ut og varme opp og kjempe om en pallplass i sporet. Fem runder på hver. De vekslet på å gå. Da Jarl Riiber vant sluttspurten mot Østerrike, ble det jubel i leiren.

Landslagssjefen Kristian Hammer, som kjørte bilen, og hopptrener Peder Sandell, som også var med, jublet på stadion. Det kjentes likevel fint å se de to ende på pallen.

Etterpå snakket Riiber om det sterke vinnerhodet sitt, at han krever så mye av seg selv. At han ikke er fornøyd hvis han ikke innfrir.

Nå er det to muligheter igjen. Individuell konkurranse i liten bakke og deretter langrenn på torsdag, lag på lørdag.

Riiber skal bare se fremover.