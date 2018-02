I dag havner Bjørgen og Klæbo i skyggen

Røkke betaler nesten 800 mill. for et afrikansk oljeselskap

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG: Marit Bjørgen, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, og også Andreas Stjernen som er fersk olympisk mester i laghopp, får ha meg unnskyldt. Det er en vanskelig øvelse å sette ulike idretter opp mot hverandre, men det som skjedde på skøytebanen i Gangneung mandag ettermiddag vil bli husket som noe av det mest minneverdige i årets OL. Ikke bare det som faktisk skjedde, men også måten det skjedde på.

Aldri så langt i dette OL, og for så vidt heller ikke under lekene i Sotsji og Vancouver, har jeg opplevd maken til trøkk og stemning som under 500-meteren. Pyeongchang-lekene er blitt beskyldt for å mangle folkeliv. De som har påpekt at kritikerne har holdt til på feil sted, oppe i høyden der skiøvelsene foregår, kan ha et godt poeng.

Håvard Holmefjord Lorentzen, 25 år fra Bergen, presterte som aller best da det virkelig gjaldt. Det skjedde i en idrett som er stor i vertsnasjonen. Da de sørkoreanske utøverne gikk sine løp, var det umulig å føre noen samtale inne i ishallen. Hjemmepublikummet hadde et stort håp om gull da Min-kyu Cha tok teten, men så kom det en nordmann og ødela festen. Lorentzen vant med ett hundredel og satte i tillegg ny olympisk rekord.

500-metergullet kom ikke overraskende. 25-åringen har prestert godt i hele år, men absolutt alt skal stemme for å vinne gull i skøytesportens mest ekstreme øvelse, både mentalt og fysisk. Det er som å ha full klaff på 100-meter i friidrett. Lorentzen hadde innertier på alt.

I etterkant av utforgullet til Aksel Lund Svindal slo jeg fast at hans prestasjon var Norges aller største øyeblikk så langt i OL, og jeg så ikke helt hva som skulle til for å overgå det. Nå er svaret gitt, av Håvard Holmefjord Lorentzen, som vant en øvelse Norge ikke har tatt OL-gull i på 70 år. Sist gang Norge vant medalje var da trønderen Magne Thomassen tok sølv i 1968. Samme år fikk Thomassen den prestisjefulle Olavstatuetten, trøndersk idretts høyeste utmerkelse.

Jeg skal ikke rangere hva som er størst av Svindals comebackgull og Lorentzens skøytemirakel, men jeg tør påstå at det overgår alt som så langt er prestert på langrennsarenaen. Om ikke i sportslig prestasjon, men som øyeblikk som vil ha svært lang levetid i idrettshistorien.

For norsk skøytesport var gullet sårt tiltrengt. Det forrige gullet kom for tjue år siden, da Ådne Søndrål vant 1500-meteren i Nagano.

For noen dager siden begynte det så smått å bli et tema at det nesten bare var skiforbundets idretter som tok medaljer for Norge. Nå har både skiskytterne og skøyteløperne slått meget sterkt tilbake, allerede før kritikken kom. I disse vinterlekene, som kommer til å bli historisk gode med norske øyne, ser ikke den norske gullfangsten ut til å ha noen ende. Gulløyeblikkene kommer i alle idretter, også dem vi ikke hadde forventet det i.

Og fortsatt kommer det mer. Spørsmålet er om noen av de gjenstående øvelsene har potensial til å overgå det Svindal og Lorentzen har prestert. Jeg er ikke sikker, men skulle Marit Bjørgen klare å vinne tremila på OLs siste dag, i sin aller siste OL-øvelse, så tror jeg det blir tre norske øyeblikk som kommer til å skille seg ut som de største fra OL i Pyeongchang.