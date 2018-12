I fjor sto hun kun én gang på toppen av pallen. I Finland skremte Skarstein konkurrentene.

- Turboneger er blitt et trønderband

Saken oppdateres.

Hun var nær ved å legge skiene på hylla, men med bedre organisering rundt elitesatsingen for Norges parautøvere i langrenn gikk Birgit Skarstein løs på en ny sesong i langrennssporet.

Onsdag vant hun 5 kilometeren i finske Voukatti. Torsdag fulgte hun opp med seier på 2,5 km.

Møtte OL-vinnerne

– Det var veldig spennende å se hvordan jeg lå an etter sommeren og høsten. Som regel har jeg hatt stigende form utover vinteren siden jeg trener roing om sommeren. Men jeg ser at vi har gjort et solid arbeid, forteller Skarstein på telefon fra Finland.

Konkurrentene i verdenscupåpningen var flere av dem som utfordret henne under paralympics i Pyeongchang. Skarstein reiste hjem fra Sør-Korea uten medalje.

– Jeg har jobbet videre med teknikken og tror jeg har noe ordentlig på gang. I dag var planen å gå kontrollert ut fra start, og så øke farten. Siden jeg vant i går, ble jeg seedet og gikk ut som sistemann. Det var kult å komme i mål å se mitt eget navn øverste på resultatlista, sier hun.

Det skjedde nemlig kun én gang i løpet av ni starter i verdenscupen i fjor. Kun én gang sto hun øverst på pallen.

– Vi hadde ni starter i fjor. Nå starter jeg med to seire, sier hun fornøyd.

Søndag skal hun måle krefter i sprint.

– Er det noen som kan slå deg i den formen du er i?

– Ja, det er det. Det kommer yngre og raskere utøvere bak meg. Jeg startet med å hevde meg i sprint selv og er blitt bedre på distanse med årene, sier hun.

Feirer jul på hytta

Etter søndagens konkurranse drar Skarstein hjem til Norge. Årets jul feires med familien på Sjusjøen.

I januar er det verdenscup i Østersund og NM i Meråker.

– Deretter blir det precamp på Lillehammer før VM, sier Skarstein.

– Hvilke medaljer drømmer du om i Canada?

– I forrige VM vant jeg sølv og bronse. Det hadde vært enormt med gull denne gangen. Ja, tenk om jeg klarer å ta gull i to ulike idretter på et halvt år, sier Birguit Skarstein som ble verdensmester i roing i september.