I tårer etter at gullet glapp: – Sorry, jenter! Det er min skyld.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (32) angrer på at hun ikke var mer kynisk i duellen med svenske Charlotte Kalla (31).

SEEFELD: Hun var helt tom for krefter etter tredjeetappen. I tre og et halvt minutt ble 32-åringen liggende i snøen og gispe etter luft.

Uhrenholdt Jacobsen tapte 18,8 sekunder til Charlotte Kalla på den siste drøye kilometeren av den tredje etappen.

Der glapp gullet, og da Jacobsen hadde kommet seg på beina og traff de tre andre norske sølvjentene, sa hun:

«Sorry, jenter! Det er min skyld».

I fjor gråt hun etter å ha tapt nesten minuttet til Sverige i OL-stafetten. Men da ble hun berget av lagvenninnene.

Det ble hun ikke i Seefeld. Selv om Therese Johaug klarte å hente inn de 18 sekundene, var hun sjanseløs i spurten mot svenske Stina Nilsson.

– Jeg er ikke veldig stolt over etappen. Men jeg ga det jeg kunne, det var ikke mer å hente. Jeg gikk ikke veldig dårlig, men Charlotte gikk sykt bra. Mye bedre enn tidligere i vinter.

Fikk Northug-kritikk

Hun hentet frem et tappert smil og klappet høflig for de jublende svenske jentene som hoppet opp på det øverste trinnet på pallen under blomsterseremonien.

– Med fasit i hånd, hva ville du gjort annerledes?

– Jeg kunne vært enda mer kynisk i starten, gått til siden og sluppet andre frem. Men vi ville ikke ha med russerne på slutten, derfor kunne jeg ikke være for kul heller. Jeg måtte holde noe fart for ikke å invitere flere lag inn i kampen.

I TV 2s «Camp Seefeld» kritiserte Petter Northug måten Heming-løperen løste sin etappe på. Han mente Jacobsen burde latt være å ta føringer.

– Det får han mene, han er jo betalt for det. Men jeg kunne sikkert gjort ting annerledes, sier hun og virker ikke komfortabel med den gamle stafettkongens vurderinger.

– Det var fint å ligge i ryggen på henne den første runden. Da hadde jeg mer å kjøre med i sprintbakken, sa Kalla.

Hun kunne sagt «takk for hjelpen, Astrid». Men den svenske veteranen brukte ikke de ordene.

– Du var ulykkelig etter OL-stafetten, og var ulykkelig nå, hva er det med deg og stafetter?

– De stafettene kan ikke sammenlignes. I fjor gikk jeg dårlig. I år ser det kanskje også dårlig ut. Men det er ikke fordi jeg går vanvittig dårlig. Det er fordi Charlotte og Stina overpresterer sammenlignet med tidligere i sesongen. Vi vet at folk forventer at vi skal ta gullet, med så enkelt er det ikke.

– Hva tenker du om prosessen rundt laguttaket?

– Det er ikke vi som velger laget.

– Landslagstrener Ole Morten Iversen sier at det ikke var noen som ville ha ankeretappen?

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har vært ankerkvinne selv en gang. Innstillingen er den samme uansett hvilken etappe du går. Du tar den du blir tildelt. Og man er alltid nervøs før en etappe i en stafett.

– Var det gambling å la spurtsvake Johaug gå siste etappe?

– Vi kan ikke sitte her og si at hun gjorde en dårlig jobb. Therese gikk bra, men Charlotte og Stina gikk mye fortere enn tidligere i vinter. Vi kan ikke være irritert over det.

Neste sjanse i en mesterskapsstafett er i Oberstdorf-VM om to år.

Uhrenholdt Jacobsen har ikke bestemt seg for om hun er med dit.