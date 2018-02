Idrettspresidenten om vrakede OL-helter: – Toppidrett er brutalt

Her er de ti best betalte jobbene i Norge

Trioen har i en rekke mesterskap vært blant Norges sterkeste medaljekandidater.

Slik er det ikke denne gangen. Bjørndalen satset på å få delta i sitt sjuende OL på rad, men skiskytterveteranen fikk ikke plass i den norske troppen. Tidenes vinterolympier har levert for svake resultater denne sesongen.

Heller ikke Northug ble tildelt OL-billett. Skikongen har i vinter knapt hatt en håndfull konkurranser å vise til.

Moan kom med i det siste kombinertuttaket, men valgte å gi fra seg plassen til landslagskollega Magnus Krog på grunn av interne uenigheter.

Det er med andre ord mye rutine som ikke blir brukt når det skal kjempes om edelt metall i det 23. vinter-OL.

Best skikket

Idrettspresident Tom Tvedt mener det ligger i sportens natur at gamle helter byttes ut med nye. Han stoler på at toppidrettssjef Tore Øvrebø og Olympiatoppen sender den OL-troppen de føler er best egnet for suksess.

– Det som er det brutale med toppidrett, er at det er resultatene som teller. Det fagansvaret ligger hos Tore (Øvrebø) og de sportslig ansvarlige i særforbundene. De har tatt ut de guttene og jentene som de mener er best skikket til å gjøre jobben for Norge, sier Tvedt til NTB og fortsetter:

– Når vi ikke får med noen av dem som har skuflet inn (medaljer) tidligere, gir det håp om at de som reiser ned er i stand til å gjøre noe tilsvarende. En oppsummering tar vi når vi kommer hjem igjen etter OL. Det er så enkelt at man må levere.

I langrennssporet dominerer Johannes Høsflot Klæbo, som ser ut til å være Northugs perfekte arvtaker.

Johannes Thingnes Bø har vært knakende god i flere år, men skiskytterstjernen har forbedret seg ytterligere noen hakk og står i vinter med flere seirer enn stjernen Martin Fourcade.

Blant kombinertløperne har laginnsatsen vært knallsterk. Jan Schmid (2), Espen Andersen (2) og Jørgen Graabak har alle vunnet renn i verdenscupen denne sesongen.

Jarl Magnus Riiber har også vist sterk form med tre strake pallplasser like før OL.

Store ambisjoner

Olympiatoppen har en hårete ambisjon om tidenes norske medaljefangst i Pyeongchang.

Målet er 30 OL-medaljer, der ti av dem er gull. Vinterens resultater har skapt store forventninger om et eventyrlig mesterskap sett med norske øyne.

– Tore som sjef for Olympiatoppen måles på resultater. Vi blir enten geni- eller idiotstemplet etterpå, men vi har i alle fall gjort alt som ligger i vår kraft for at vi skal levere best mulige resultater for Norge. Vi ønsker at folk skal sitte hjemme i stolen sin og kjenne at de er stolte av å være norske, sier Tvedt, som samtidig minner om at Norge vil få konkurranse.

– Jeg er realistisk nok, både som idrettspresident og som tidligere utøver, til å forstå at du skal treffe. Det er mange som er gode, og vi er ikke alene. Det er verdens beste vi snakker om, og det er liksom ikke en «walk in the park». Men alt ser jo bra ut. Tore og gjengen har jobbet godt, og det samme har særforbundene gjort med sine utøvere. Jeg tror vi får en fin opplevelse i Sør-Korea.

OL-ilden i Pyeongchang tennes torsdag i neste uke.

