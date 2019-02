Poltoranin innrømmer bruk av doping

Saken oppdateres.

Aleksej Poltoranin har erkjent bruk av bloddoping, opplyser østerrikske påtalemyndigheter i en pressemelding. Det samme har Østerrike-duoen Dominik Baldauf og Max Hauke gjort.

Det var Dagbladet som først skrev dette.

De tre ble sammen med to andre utøvere pågrepet av tysk og østerriksk politi i en koordinert aksjon onsdag.

I alt slo politiet til mot 16 hus, og i tillegg til de fem utøverne ble ytterligere fire personer pågrepet, blant annet en lege.

Alle tre ble torsdag løslatt etter å ha gitt fyldige svar i avhør etter onsdagens dopingrazzia under ski-VM i Seefeld. Politiet ønsker ikke å opplyse hva slags informasjon de tre løperne skal ha gitt.

To fortsatt i varetekt

Estlenderne Andreas Veerpalu og Karel Tammjärv er fortsatt anholdt. Avhørene med disse to er ikke over, og politiet må i løpet av fredagen bestemme seg for om de ønsker varetektsfengsling.

Poltoranin er den desidert mest meritterte av løperne som er involvert i dopingsaken. Han har tidligere vunnet to VM-bronser fra Val di Fiemme i 2013, og var en av de sterkeste utfordrende til VM-gullet på 15-kilometeren onsdag. Han har til sammen tolv verdenscupseiere i karrieren.

– Jeg trodde det ikke

Trond Nystad, tidligere landslagstrener for Norge, er i dag langrennskoordinator for Østerrike. Han trodde ikke på det da han hørte at to av hans løpere var pågrepet og mistenkt for dopingbruk.

– Da forsto jeg plutselig hva ordtaket «fra himmel til helvete» virkelig betyr. Jeg hørte hva de sa, men jeg trodde det ikke. Det var som om noen skulle fortalt meg at jorden var flat, sa han til Aftenposten torsdag morgen.

Han sier at dersom de to løperne viser seg å være skydlige, er hans engasjement Østerrike over.

– Ekstremt trist

Norges landslagstrener Eirik Myhr Nossum fikk spørsmål om razziaen da han tidligere torsdag kveld offentliggjorde stafettlaget til Norge fredag.

– Det er jo ekstremt trist, men jeg føler at jeg vet litt lite om saken. Vi har visstnok fått brekreftet at det var de utøverne det gikk rykter om. Jeg er glad for at det er et system som fanger opp dette, og tar de som prøver seg på juks. I dette tilfellet er det en ganske koordinert politiaksjon virker det som, og det gjør at jeg får troen på at de som prøver seg, blit tatt, sa Nossum da han møtte norsk presse.