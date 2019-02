Irritert FIS-topp om den omstridte kongressen: – Pattaya er mer enn sexturisme

Saken oppdateres.

SEEFELD: Da presidenten møtte mediene i Seefeld gikk det lenge gemyttlig for seg. Men da han, etter at pressekonferansen var over, fikk nok et spørsmål om FIS-kongressen i byen med det dårlige ryktet, ble han irritert og gikk.

Da det ble kjent at FIS hadde lagt sin neste kongress til et hotell i den thailandske badebyen som også er kjent for utstrakt sexturisme, reagerte mange. Skipresident i Norge, Erik Røste, forsøkte å flytte kongressen. Han fikk ikke styret i FIS med seg.

– Jeg mener at den beslutningen gir dårlige signaler, sa Røste etter at det ble klart at kongressen for 2020 ble flyttet fra Marrakech i Marokko til Pattaya i Thailand.

– Har den luksusen vi trenger

Onsdag ettermiddag holdt Kasper sin innledende pressekonferanse før VM i Seefeld. Han fikk selvfølgelig spørsmål om hvorfor kongressen til et skiforbund blir lagt til en badeby i Thailand mest kjent i Europa for syndig natteliv.

– Pattaya var kandidaten som ble akseptert. Jeg spurte styret i FIS om vi skulle revurdere vår beslutning. Styret sa nei, slo Kasper fast på spørsmål fra norske journalister.

Han er åpenbart klar over hva svært mange mener om den beslutningen.

– Jeg vet hva du tenker på. Men Pattaya er ikke bare sexturisme. Pattaya er også, så vidt jeg vet, et kjent kongressted, og de har all den luksus vi trenger for våre 1200 deltagere. Hvis vi skulle ha sjekket hvor mange prostituerte hvert eneste sted vi legger kongressen har, ville vi fått problemer. Men nå er beslutningen fattet, sa Kasper, som slo fast at han kom til å være på hotellet sitt i Pattaya uansett.

Etter at Kasper hadde svart på dette spørsmålet sørget lederen for pressekonferansen at ytterligere spørsmål som ikke handlet om VM i Seefeld ikke var velkomne.

Men Kasper tok seg likevel tid til å svare på en del spørsmål fra mediene som ringet seg rundt ham etter at den offisielle pressekonferansen var over.

Klima og diktaturer

Det er ikke bare FIS-beslutningen om å legge konferansen til Pattaya som har skapt storm rundt Kasper den siste tiden. I et intervju med den sveitsiske avisen Tages Anzeiger står han frem som klimaskeptiker. I det samme intervjuet sier han også at det er lettere å arrangere mesterskap i diktaturstater enn i demokrati. Der slipper han pes fra miljøbevegelsen.

Han fikk selvfølgelig spørsmål om sine tanker om klimatrusselen fra journalister.

– Dette er blitt noe misforstått. Klimaendringene er et faktum som ikke kan bestrides, sier han.

Når det blir snakk om muligheten for å gjennomføre mesterskap og leker i diktaturstyrte stater er han derimot fortsatt klar på at det er lettere enn i demokrati.

– Naturligvis er det enklere å forholde seg til en person. Men 99 prosent av våre konkurranser foregår i demokrati, og det er den virkeligheten vi forholder oss til, sa Kasper.

Den 75 år gamle sveitseren har vært president i FIS siden 1998.