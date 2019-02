Iversen refser norske medier etter VM-gullet: – Det var merkelig

Saken oppdateres.

SEEFELD: Emil Iversen fikk endelig sitt etterlengtede mesterskapsgull da han, sammen med Johannes Høsflot Klæbo, sikret norsk seier på lagsprinten i Seefeld søndag.

Det var en solid revansj for løperen som ødela sine egne og Klæbos gullsjanser på nettopp lagsprinten i Lahti-VM for to år siden, da han falt på siste etappe.

– Det føles godt å være verdensmester. Det sto mye på spill for meg i dag, sa Iversen til pressekorpset etter løpet.

Selv om det ble gull, og 27-åringen fra Meråker var i sitt sedvanlige gode humør da han møtte pressen søndag, var han ikke like fornøyd med de norske mediene.

Iversen likte ikke at det etter lørdagens 30-kilometer ble stilt kritiske spørsmål rundt det norske laguttaket. Sjur Røthe og Martin Johnsrud Sundby tok henholdsvis gull og bronse lørdag, men mye av fokuset i pressesonen etter løpet gikk på at lagsprint-duoen Klæbo og Iversen ikke presterte. De endte på henholdsvis 30.- og 31.-plass.

– Det var merkelig å stå i en time og forsvare laguttaket. Jeg hadde en dårlig dag, hadde nettopp gått en veldig god sprint, og var med ganske lenge, men så roet vi ned på skøytingen. Vi var aldri i tvil om at vi var rette laget, sa en engasjert Iversen til pressen søndag ettermiddag.

To taktikker

Iversen reagerer på spørsmålene som har kommet; om Iversen og Klæbo burde ha stått over, og om andre løpere, spesielt vrakede Simen Hegstad Krüger, var sure.

– Laget hadde to taktikker, og den ene av to taktikker slo inn, vi tok gull og bronse, og jeg er stolt over det. Jeg og Johannes ga det en sjanse, men var ikke gode nok, sier Iversen.

Iversen presiserer at han ikke er ute etter å få ros for lørdagens prestasjon, men sier at laguttaket har vært ryddig og åpent hele veien.

– Å holde på om at jeg ikke burde vært på start i går eller ha gått i dag, blir litt voldsomt. Hvis noen mener at jeg ikke fortjente plassen, ville jeg blitt overrasket. NM i Meråker betydde mye. Selvfølgelig ville Simen gått, men da måtte han ha gått bedre enn meg i NM.

– Magisk

Johannes Høsflot Klæbo sier at han ikke har sett så mye til kritikken.

– Emil følte dere ble harselert med?

– Ja, jeg tenkte ikke så mye over det, det var et dårlig skirenn i går, og det var ikke det vi hadde håpet på, selvfølgelig, sier Klæbo.

Han sier at han måtte skru hodet over til å bli klar til lagsprinten søndag.

– Vi visste at vi fikk en mulighet til å rette opp og gå så fort vi kunne i dag, og når vi da klarer det, så er det klart magisk at vi får det til. Men jeg brukte ikke noe tid eller energi på det som skjedde i går. Det ble gjort, og så prøvde vi å glede oss over Sjur og Martin som gjorde det så bra som de gjorde, sier 22-åringen.

Neste øvelse for Iversen kan bli onsdag, på 15 kilometer klassisk. Iversen sikter seg inn mot den distansen, selv om det er mange å velge mellom på et svært sterkt norsk lag.

– Vi er ikke favoritter på 15, det er en finne og en russer som er det. Jeg skal gå hvis jeg får gå, sier Iversen.