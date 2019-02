Jan Schmid tok VM-sølv: – Han gjør slutt på ti års tørke

Jan Schmid så seg aldri tilbake da han bestemte seg for å satse mot VM i Seefeld. Det endte med sølv.

Saken oppdateres.

SEEFELD/OSLO: Endelig kom trønderen på pallen igjen i en individuell øvelse i VM. Han var siste norske kombinertutøver som klarte det i Liberec i 2009. Den gangen fikk han sølv i normalbakken/10 km.

Også fredag ettermiddag ble det sølv. Schmid kunne tatt Norges første individuelle VM-gull i kombinert siden 2001, men måtte nøye seg med andreplassen. Det betydde likevel at han tok Norges første individuelle VM-medalje i kombinert på ti år.

– Han gjør slutt på ti års tørke, sa NRKs ekspert Torgeir Bjørn.

– At jeg hopper så bra og ender opp med medalje gjør meg stolt, sa Schmid til NRK etter rennet.

Sportssjef Ivar Stuan var naturlig nok også godt fornøyd.

– Dette er helt fantastisk. Jeg synes Jan gjør alt riktig. Han hopper et fantastisk skihopp, og så går han et strålende langrenn, sa Stuan til Aftenposten etter rennet.

Rykket før mål

Medaljen betyr svært mye. Jan Schmid er blitt 35 år, dette er hans 18. sesong i verdenscupen, og han ville gi karrieren en siste sjanse.

Schmid gikk ut som nummer tre, bare ti sekunder bak Eric Frenzel, som ledet etter hopprennet. Deretter fulgte en lang kamp mellom Schmid, Mario Seidl, Franz-Josef Rehrl og Eric Frenzel.

Forhåndsfavoritt Jarl Magnus Riiber ble nummer fem.

Det skulle likevel bli norsk jubel, da Schmid trøkket til i en av de siste bakkene, med bare en liten kilometer igjen til mål.

– Jeg skjønte at jeg ikke helt hadde superbein. Rykket i den siste bakken er delvis for å sikre at det ikke blir fire stykker i spurt og helt kaos, før man sitter igjen som nummer fire, sa Schmid til pressen etter sølvløpet.

Tyske Eric Frenzel slo imidlertid tilbake – og tok gullmedaljen. Hans sjette i VM-sammenheng. Rehrl tok tredjeplassen.

Stuan forteller at det ikke var noen tilfeldighet at Schmid rykket nettopp der han gjorde.

– Vi snakket om den bakken i sommer. Det er ikke noen tilfeldigheter i noe han har gjort, med tanke på løpet vi la opp i fjor vår.

– Utrolig bra

– Han gikk «all in» og har aldri sett seg tilbake, sa Schmids mangeårige landslagskamerat Magnus Moan etter hopprennet fredag.

Den jevnaldrende trønderen, med imponerende 15 VM- og OL-medaljer og 25 seire i verdenscupen, kom seg ikke inn på VM-laget. Nå er han i Seefeld og har andre arbeidsoppdrag. Karrieren er over, men han er imponert over Schmid.

– Det er utrolig bra. Jeg unner ham det, sier Moan.

Han så Schmid hoppe 129 meter. Noe som ga et godt utgangspunkt før langrennet. Der gikk han ut ti sekunder etter ledende Eric Frenzel (130,5 meter i bakken). Den 30 år gamle tyskeren er også en veteran med solid rutine. Fem år på rad vant han verdenscupen sammenlagt, før han ble nummer åtte i fjor.

Mellom dem startet hjemmehåpet Mario Seidl, fem sekunder bak lederen.

Jan Andreas Schmid Født: 24. november 1983 Klubb: Sjetne/Granåsen skiteam Bosatt: Tiller Bakgrunn: Sveitsisk statsborger frem til 2006. Deltok i to VM for Sveits, deretter fem for Norge. Har deltatt i 4 OL (2002, 2006, 2010 og 2018.) Meritter: VM-sølv, normalbakken/10 km 2009, tre VM-bronse lag, OL-bronse lag. Fire enkeltseire i verdenscupen. 2. plass sammenlagt i verdenscupen 17/18. Gått i verdenscupen i 18. sesonger.

Valgte høyderegime – alene

Men hvordan har Jan Schmid klart å få til dette etter så mange år som utøver?

Sportssjef Stuan mener dette er forklaringen:

– Jan er en utrolig snill gutt, men foran denne sesongen ble han mer kynisk.

Han valgte å satse fullt og helt, ikke minst på høydetrening. Han dro til Livigno med Magnus Moan allerede i sommer, og fra høsten av, og gjennom sesongen, har han vært i høyden. I perioder alene. Det er blitt 60–70 høydedøgn.

– I fjor sa Jan: «Jeg vil satse alt på ett kort.» Nå står han her med en sølvmedalje i Seefeld. Jeg synes det er ganske heftig, sa Stuan etter sølvløpet.

– Selve opplegget har vært nytt, men treningsfilosofien har vært den samme. Det var imidlertid hundre prosent rettet inn mot mesterskapet. Jeg har stått over flere renn, sa Schmid.

Schmid oppholdt seg i St. Moritz rundt jule- og nyttårstider. Begge foreldrene kommer fra Sveits, men Schmid er født og oppvokst i Norge.

11. februar kom familiens eldste av to sønner ned fra høyden siste gang. Egentlig skulle han dra på verdenscuprenn i Lahti. Men da ble han skral, og dro heller til Trondheim.

Ikke akkurat en rikmannssport

Det er ingen tvil om at Jan Schmid er en målbevisst utøver. Og smart.

– Han fortalte etter evalueringen etter siste sesong at han ville gjøre alt riktig mot VM-sesongen. Og det har han gjort. For egne midler, sier Stuan.

Kombinertsporten er nemlig langrenns fattige fetter. Utøverne får reise og opphold når de er på renn og samling med landslaget. Utenom det, må de betale selv. Schmidt, som bor i kjellerleilighet hos foreldrene på Tiller, valgte å bruke premiepengene fra siste sesong. Da ble han nummer to i verdenscupen. Det beste han noensinne har klart.

– Det var en gentleman som lyktes her, sier Stuan, som legger til at han har stor tillit hos trenerne.

Schmid er erfaren, og visste at han måtte tenke på seg selv denne gangen.

Og selv om storfavoritt Jarl Riiber bommet i hoppet, og dermed hadde for stor avstand frem til ledende Frenzel i langrennet, gledet alle seg med landslagets eldste.

Hadde noen blytunge år

Tidligere landslagstrener Bjørn Kåre Ingebrigtsen fulgte VM-øvelsen hjemme i Trondheim. Han har fulgt Schmid som junior nesten hele karrieren. Allerede i 2001 var han trener for junioren i Granåsen skiteam. Den gangen hadde han sveitsisk pass på grunn av at begge foreldrene kom fra den nasjonen.

Senere ble Ingebrigtsen landslagstrener i 2011 og landslagssjef fra 2014. Han hadde den tøffe utgaven å velge fire andre som endte opp med OL-gull for lag i Sotsji.

– Det var tungt både for meg og Jan.

I årenes løp har Jan Schmid fått erfare at det å bli tatt ut til mesterskap, kan bety alt fra å være hjemmeværende reserve, til ikke å komme med der og da. Denne gangen var det ingen tvil.

Med mor Ruth og far Rudolf på tribunen kunne Jan Schmid klaske til.

Det var hans tur igjen – ti år siden den siste, store triumfen individuelt.

For langt opp for Riiber

Det var store forventninger til Jarl Magnus Riiber før rennet. 21-åringen har dominert stort i verdenscupen denne sesongen, med seier i ti av 16 renn.

I fredagens renn ble det imidlertid for langt hopp. Tiendeplass på hoppdelen førte til at han startet langrennet 59 sekunder bak Frenzel i tet.

Riiber satte tidlig høy fart i sporet og plukket mange sekunder, men det ble for langt opp. Til slutt endte det med femteplass.

– Jeg er litt utladet per dags dato, sa Riiber til NRK etterpå.

Han har likevel tro på at han kan hente gull i løpet av mesterskapet.

– Gjør jeg en normal jobb i bakken, skal jeg være med Jan og Frenzel. Det er ikke så mye som skal til, men ett hopp må sitte.