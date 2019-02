Jansrud bekrefter: Stiller til start i VM

Her innser Mowinckel at medaljen ryker

ÅRE: Jansrud brakk to bein i hånden i Kitzbühel for to uker siden og det har hele tiden vært tvil om han kunne stille til start i Åre-VM.

Men tirsdag kveld sendte kommunikasjonsdirektør Espen Graff i Norges Skiforbund ut denne meldingen:

«Kjetil Jansrud bekrefter at han stiller til start».

Det betyr at 33-åringen fra Vinstra stiller i super-G-konkurransen i Åre onsdag kl. 12.30.

Stor fremgang

– Det aller, aller viktigste for meg har vært å se om det kan gå. Om det var gjennomførbart å kjøre noen svinger, å stå på ski. Og det var det jo. Det var min største bekymring, mitt største hinder, at dette skulle påvirke meg. At jeg ikke kunne kjøre, at jeg ikke kunne gi gass. At jeg skulle kjøre på ski på en bekymret måte. Men det har gått greit, sier Jansrud til Aftenposten.

Jansrud har opplevd stor fremgang den siste uken. Han har stått på ski. Nå håper han å være med i kampen om VM-medalje onsdag.

– Men det er et stykke fra vanlig trening til det å virkelig gi gass, sier han.

Han kommer til å kjøre med en skinne på venstre hånd for å beskytte området der han ble operert for to uker siden. Den skal gi stabilitet slik a Jansrud føler seg mer sikker under rennet.