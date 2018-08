Jansrud gruer seg til Svindal slutter: - Smerten kommer han aldri til å bli ferdig med

Det har tatt lengre tid enn jeg trodde å få lyttingen tilbake på et høyt nivå etter at vi sluttet å sende på FM

Saken oppdateres.

Det er fortsatt ikke avklart om landets ubestridte alpinkonge, Aksel Lund Svindal, tar en sesong til på alpinlandslaget. Uansett, dagen han velger å abdisere kommer nærmere og nærmere – og det er en dag tronfølgeren Kjetil Jansrud ikke ser frem mot.

– Jeg er mer bekymret for at han blir borte. Vi har hatt en ganske lang periode hvor vi har kjent hverandre, så det blir rart når en av oss velger å gi seg, Jansrud.

32-åringen sitter svett etter endt treningsøkt, og vet nok innerst inne at det blir den 35 år gamle lagkameraten og vennen som kaster kortene først.

– Det vil bli en veldig stor endring, sier han og ser ned i bordet.

Lederskikkelse

Men Jansrud er tydelig på at det er et sterkt samhold i laget, og at det ikke er snakk om konger og troner der.

– Vi har en ganske flat struktur innad i laget, sier Jansrud.

– Jeg føler ikke at jeg kommer til å ta over noen trone, det er helt sikkert.

Trone eller ikke trone, dagen Svindal gir seg står Jansrud igjen som lederskikkelsen i alpinmiljøet for folk flest.

– Ja, sikkert med tanke på oppmerksomhet, men det har jeg egentlig et veldig behagelig forhold til. Det har vært sånn en del av de årene han (Svindal) ikke har kjørt. Uansett hvem av oss to som måtte fronte den delen, tror jeg det går bra.

Status-Svindal

De siste årene har Svindal hatt knetrøbbel som følge av fallet i Kitzbühel i 2016, da både korsbåndet og menisken røk.

Det er ingen tvil om at 35-åringen har lyst til å fortsette, men spørsmålet er om kneet er i en god nok forfatning og tåler nok en vinter med hardkjør helg etter helg.

– Kneet (til Svindal) har ikke sagt tydelig nei, sier Jansrud og forteller om status-Svindal.

– Litt mer positivt enn forventet. Smerten kommer han aldri til å bli ferdig med, men sånn er stoda også for en del andre av oss. Men kneet synes å være kjørbart. Så hvis Chile (treningsleir) går bra, og han synes det er motiverende å holde på, er det ingen grunn til at han ikke er like god neste sesong.

Men det er når det drar seg til mot høst og vinter belastningen vil øke og sette motivasjonen til Svindal på prøve.

– Den skikjøringen vi har hatt til nå er veldig rolig, men med en gang vi kommer til litt tøffere forhold så …. Han sa i fjor at han må trene mer fordi han lever litt på rutine og gammel trening, men jeg tror han lever mer enn én sesong på det. Så det er fortsatt gode muligheter, sier Vinstra-gutten.

Jansrud er i alle fall ikke i tvil: Han håper i det lengste at Svindal blir med videre.

Seigt å komme i gang

Også Jansrud har en kropp som har fått kjørt seg gjennom mange år som toppalpinist. Han har en rygg som er vond, men korsbåndet er blitt bra igjen.

– Man må regne med at det skranter litt. Det nivået man hadde for 20 år siden, det er ikke der, det gjelder både på ski og fysisk. Men det går ganske fort på ski, så jeg er ganske rolig på det.

Nå gjenstår de siste forberedelser sammen med laget før sesongen braker løs i oktober.

– Det er seigt å komme i gang, pakke bagen og, komme seg på reise. Det er det som tærer på når man har vært mange år i gamet. Men når man først kommer på ski og kjenner snø under beina, da er det moro igjen – og det er gledelig for min del. At det å utøve idretten fortsatt er et lidenskapsmoment, hvor man koser seg.

