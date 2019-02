Jansrud kan rekke VM: – En voldsom forbedring

Dette er Norges mest populære hunder. Sjekk hvilken hunderase som passer best for deg

Alpinveteranen har kjempet en kamp mot klokka etter at han brakk to bein i hånden på trening i Kitzbühel nylig. Da så en VM-start usannsynlig ut, men foran onsdagens super-G-renn i Åre er rapportene langt fra like svarte.

Da NTB møtte Jansrud mandag kveld sa han at hånden nå er bedre enn han så for seg da skaden var et faktum i Kitzbühel. Fra å være hoven og vond, peker pilene nå markant rett vei.

– Den siste uka har det vært en voldsom forbedring. Det største hinderet var å stå på ski, og det gikk veldig bra, så jeg har bare hatt positivt opplevelser fram til nå, sier Jansrud til NTB.

Han svarer «ja, selvfølgelig» på om han selv har lyst til å kjøre, men kan ikke gi noen hundre prosent garanti. Onsdag må han jakte nye svar som kan bidra til å ta den avgjørelsen.

Snøkaos

De skitestene han så langt har gjort, har samtidig vært positive.

– Jeg har testet hånden så godt jeg kan. Nå ser det vel ikke ut til at det blir utforgjennomkjøring i morgen, men jeg kunne godt tenkt meg en lavterskel trening, der jeg ble satt i rennforhold og kunne styrt intensiteten selv, sier Jansrud.

VM-arrangøren har valgt å avlyse tirsdagens trening, som følge av at en rekke deltakere har trøbbel med å ta seg fram til Åre i tide som følge av snøkaos i Europa.

Selv om det ikke blir offisiell trening, er Jansrud er spent på hvilke svar han vil få i bakken tirsdag.

– Jeg er litt bekymret for at det jeg gjør på trening kan få meg til å føle at dette har jeg god kontroll på. Samtidig vet jeg at så fort det er konkurransemodus, blir det noe helt annet. Det er det jeg må pushe i morgen, for å se om det kan gå, sier han.

MER OM SAKEN: Dobbelt fingerbrudd for Jansrud – VM i fare

Bonus

Gudbrandsdølen vil samtidig ikke legge for mye press på seg selv.

– Hvis jeg får starte, vil det bli en bonus for meg. Jeg vil heller se det på den måten, enn at det å ikke få starte blir en enorm skuffelse. Den første beskjeden jeg fikk i Kitzbühel var at VM ville ryke og fingrene ville ta seks uker, minner han om.

Men:

– Personlig mener jeg det er større sjanse for at jeg kjører enn at jeg ikke kjører. Hva det vil si prosentmessig, vet jeg ikke.

– Hvis du må velge, hva kjører du, da?

– Utfor. Bare for å reise meg etter en kjip sesong i utfor. Jeg har ikke fått betalt for noen verdens ting, sier Jansrud.

Han mangler et VM-gull i sin innholdsrike karriere. Tro dermed ikke at veteranen kommer umotivert til Åre. Skaden kunne knapt nok kommet mer ubeleilig.

