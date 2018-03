Jansrud knuste alle på hjemmebane: – Det er ren utklassing

Har bodd lenge i muggangrepet, kommunal bolig: - Det er fint her, men dette er midlertidig

Lyst på forandring? Her er vårens hårtrender

En frisone for fyll og fanteri

DIREKTE: Fullstendig bom for de norske på standplass

En frisone for fyll, fanteri og faenskap

En frisone for fyll og fanteri

Saken oppdateres.

Det ble en flott norsk dag i Kvitfjell. Kjetil Jansrud er så godt som oppvokst i løypene, og sammen med Adrian Smiseth Sejersted sørget han for to nordmenn på pallen i super-G-rennet.

Seieren gjør at Jansrud vinner super-G-cupen for tredje gang i karrieren. Jansrud tangerte også samtidig Kjetil André Aamodt i antall verdenscupseirer med seier nummer 21.

Resultater: Verdenscup alpint menn i Kvitfjell søndag, super-G: 1) Kjetil Jansrud, Norge 1.33,21, 2) Beat Feuz, Sveits 1.33,43, 3) Brice Roger, Frankrike 1.33,54, 4) Adrian Smiseth Sejersted, Norge 1.33,55, 5) Manuel Osborne-paradis, Canada 1.33,65, 6) Mauro Caviezel, Sveits 1.33,66, 7) Hannes Reichelt, Østerrike 1.33,68, 8) Max Franz, Østerrike 1.33,78, 8) Thomas Dressen, Tyskland 1.33,78, 10) Andreas Sander, Tyskland 1.33,79, Øvrige norske: 11) Stian Saugestad, Norge 1.33,81, 22) Aleksander Aamodt Kilde 1.34,26, Kjørte ut: Aksel Lund Svindal, Bjørnar Neteland og Rasmus Windingstad. (©NTB)

– Krystallkula, tangerte Aamodt. Det er ting som gjør det litt artig, i tillegg til å vinne fire av de fem siste her i super-G. Det er absurd å tenke på, sier Jansrud til NTB.

– Jeg er selvfølgelig stolt. Det er på hjemmebane. Det er godt at det har tippet riktig vei for meg og at det har gått så bra som det har gjort, fortsatte han.

Jansrud kjørte med startnummeret ni, startet bra på toppen av løypa, og bare økte nedover. Han lå 0,33 foran på første passering, 0,61 på andre passering. En bitte liten feil førte til at han mistet et tiendedel nedover, men han kjørte likevel inn til en soleklar ledelse, 0,47 foran Hannes Reichelt.

– Det er vanskelig i dag, og jeg traff på langt nær perfekt. Men de som skal slå meg skal kjøre med mye innsats og treffe. Jeg kjørte med mye innsats i dag, men det var ikke helt perfekt, sa Kjetil Jansrud før de store favorittene hadde kjørt.

Ingen av de bak traff perfekt, og dermed kunne Jansrud juble over seier på hjemmebane i Kvitfjell.

NRKs ekspertkommentator var svært fornøyd med hvordan Jansrud kjørte.

– Det er ren utklassing. Nydelig kjørt fra topp til bunn. Veldig godt taktisk løst. Der han hadde problemer, hadde han et godt linjevalg og var på forskudd hele veien, sa NRKs ekspertkommentator Kjetil André Aamodt.

Norsk overraskelse på tredjeplass

Beat Feuz slo Jansrud i OL-konkurransen, og var en av dem som kunne true Jansrud-seier. Men han kunne ikke tukte Jansrud, og kjørte i mål 0,22 sekunder bak. Og lenge etter de største favorittene hadde kjørt, kom det plutselig en norsk overraskelse.

Adrian Smiseth Sejersted kjørte kanskje sitt livs løp, og kjørte inn til en tredjeplass, 0,34 bak Jansrud. Det er hans beste plassering i verdenscupen noensinne. Fra før er hans karrièrebeste en niendeplass fra Santa Caterina i slutten av 2016. Dermed ble det to nordmenn på pallen.

– Det var topp 13 som var målet, så jeg klarte jo det. Det er sykt. Det var et kjempebra løp, og trodde det skulle stå 8.- 9.plass, men tredjeplass er ikke dårlig, sa Sejersted til NRK etter rennet sitt.

Får dra til Åre

Stian Saugestad leverte også et fenomenalt løp, og havnet på niendeplass, 0,60 bak Jansrud, og foran sterke navn som Adrien Theaux, Vincent Kriechmayr, Christof Innerhofer.

Plasseringene betyr også at de kan droppe turen til Andorra for å konkurrere i europacupen til neste uke. Nå er det verdenscupavslutningen i svenske Åre som gjelder.

Jansrud har nå vunnet syv verdenscupseire i super-G og utfor på hjemmebanen. Seieren er hans 21, og det er like mange som Kjetil André Aamodt. Bare Svindal har tatt flere seire blant nordmennene, med sine 35.

Med seieren vant Kjetil Jansrud super-G-cupen for tredje gang. Han ligger nå 124 poeng foran nestemann, og det gjenstår bare et renn i Åre neste torsdag.

Svindal kjørte ut

Aksel Lund Svindal kjørte godt på toppen av Kvitfjell-løypa, og var 21 hundredeler foran på første passering. Men på et hopp halvveis kom han helt skjevt, og landet på utsiden av den oppmerkede løypen. Han klarte ikke å ta seg inn igjen før porten, og var dermed ute av konkurransen.

– Jeg hadde for høy fart, og jeg hoppet for langt på Elghoppet. Der jeg landet skulle jeg vært tre meter til siden der porten var. Det skal ikke skje, det er en feil av meg, sa Svindal til NRK.

Aleksander Aamodt Kilde kjørte ut som tredjemann, og ga full gass nedover. Han ledet etter første passering, men et dårlig hopp gjorde at ledelsen forsvant.